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Зоозащитница vs. следователь: конфликтом в отеле Харькова занялась полиция 📹

Общество 22:40   18.02.2025
Елена Нагорная
Зоозащитница vs. следователь: конфликтом в отеле Харькова занялась полиция 📹

Правоохранители проводят проверку по факту конфликта в одном из отелей Харькова с участием зоозащитницы из Киева Снежаны Бугрик и сотрудницы одного из отделов полиции Харьковщины.

«В ходе мониторинга интернета была обнаружена публикация, в которой говорится о том, что у автора видео произошла ссора с двумя женщинами. В ходе проверки установлено, что на видео присутствует сотрудница одного из отделов полиции. Руководством полиции Харьковской области инициировано немедленное проведение служебной проверки. Информация о событии зарегистрирована в Едином учете», — говорится в публикации на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О конфликте стало известно из сообщений в соцсетях главы ОО «Защита животных «Плюшка» из Киева Снежаны Бугрик. Девушка рассказала, что на днях остановилась в харьковском отеле «Каскад». Из соседнего номера, по ее словам, раздавались крики, поэтому Снежана вызвала охранника отеля, и они вместе сделали шумным женщинам замечание.

«Через несколько минут мне постучали в номер. Я открыла дверь, успела взять на руки собаку и телефон. Начала снимать, у меня забрала телефон женщина в красном (которая является мамой другой девушки). Я вернула телефон и пошла в номер, когда эти две затолкали меня в номер и начали бить! Напоминаю, что у меня на руках маленькая собачка, которую они выбили из рук!» — рассказала Снежана.

Позже она написала, что в соседнем номере была следователь Харьковского районного управления ГУ НП в Харьковской области и ее мать.

 

 

 

Видео: Снежана Бугрик/Facebook

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 22:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители проводят проверку по факту конфликта в одном из отелей Харькова с участием зоозащитницы из Киева Снежаны Бугрик и сотрудницы одного из отделов полиции Харьковщины.".