Зоозахисниця vs. слідча з мамою: конфліктом у готелі Харкова зайнялася поліція
Правоохоронці проводять перевірку за фактом конфлікту в одному з готелів Харкова за участю зоозахисниці з Києва Сніжани Бугрік та співробітниці одного з відділів поліції Харківщини.
«18 лютого під час моніторингу інтернету виявлено публікацію, у якій йдеться про те, що в авторки відео сталася сварка з двома жінками. У ході перевірки встановлено, що на відео присутня співробітниця одного з відділів поліції. Керівництвом поліції Харківської області ініційовано негайне проведення службової перевірки. Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку», – йдеться у публікації на сайті ГУ Нацполіції у Харківській області.
Про конфлікт стало відомо з публікацій у соцмережах голови ГО “Захист тварин “Плюшка” з Києва Сніжани Бугрік. Дівчина розповіла, що днями зупинилася в харківському готелі «Каскад». Із сусіднього номера, за її словами, лунали крики, тому Сніжана викликала охоронця готелю, і вони разом зробили жінкам зауваження.
«Через декілька хвилин мені постукали в номер. Я відкрила двері, встигла взяти на руки собаку і телефон. Почала знімати, у мене забрала телефон жінка в червоному (яка є мамою іншої дівчини). Я повернула телефон і пішла в номер, коли ці дві заштовхали мене в номер і почали бити! Нагадую, що у мене на руках маленька собачка, яку вони вибили з рук!» – розповіла Сніжана.
Пізніше вона написала, що у сусідньому номері була слідча Харківського районного управління ГУ НП у Харківській області та її мама.
Відео: Сніжана Бугрік/фейсбук
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 22:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці проводять перевірку за фактом конфлікту в одному з готелів Харкова за участю зоозахисниці з Києва Сніжани Бугрік та співробітниці одного з відділів поліції Харківщини".