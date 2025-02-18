Зоозахисниця vs. слідча з мамою: конфліктом у готелі Харкова зайнялася поліція

Правоохоронці проводять перевірку за фактом конфлікту в одному з готелів Харкова за участю зоозахисниці з Києва Сніжани Бугрік та співробітниці одного з відділів поліції Харківщини.

«18 лютого під час моніторингу інтернету виявлено публікацію, у якій йдеться про те, що в авторки відео сталася сварка з двома жінками. У ході перевірки встановлено, що на відео присутня співробітниця одного з відділів поліції. Керівництвом поліції Харківської області ініційовано негайне проведення службової перевірки. Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку», – йдеться у публікації на сайті ГУ Нацполіції у Харківській області.

Про конфлікт стало відомо з публікацій у соцмережах голови ГО “Захист тварин “Плюшка” з Києва Сніжани Бугрік. Дівчина розповіла, що днями зупинилася в харківському готелі «Каскад». Із сусіднього номера, за її словами, лунали крики, тому Сніжана викликала охоронця готелю, і вони разом зробили жінкам зауваження.

«Через декілька хвилин мені постукали в номер. Я відкрила двері, встигла взяти на руки собаку і телефон. Почала знімати, у мене забрала телефон жінка в червоному (яка є мамою іншої дівчини). Я повернула телефон і пішла в номер, коли ці дві заштовхали мене в номер і почали бити! Нагадую, що у мене на руках маленька собачка, яку вони вибили з рук!» – розповіла Сніжана.

Пізніше вона написала, що у сусідньому номері була слідча Харківського районного управління ГУ НП у Харківській області та її мама.

Відео: Сніжана Бугрік/фейсбук