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Блогера, який вихваляв СРСР, піймали у Харкові: що знайшли у нього вдома

Суспільство 15:16   09.05.2024
Вікторія Яковенко
Блогера, який вихваляв СРСР, піймали у Харкові: що знайшли у нього вдома Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили у Харкові блогера, який у соцмережах популяризував ідеї СРСР.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зловмисником виявився 24-річний харків’янин, який ніде не працював і називав себе блогером.

«Використовуючи ЗМІ та соцмережі він популяризував комуністичну символіку колишнього СРСР, вихваляв тоталітарний режим радянського союзу та розповсюджував наративи сучасної кремлівської пропаганди на кшталт: «братські народи», «три країни – три сестри» тощо», – зазначили в СБУ.

Також чоловік створив у YouTube анонімний канал, підписниками якого здебільшого були боти, а також використовував сторінки у мережі Instagram та у забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте».

У своїх публікаціях фігурант заявляв, що українці нібито є «дешевим інструментом США», закликав громадян України відмовитися від захисту країни, бо вона «того не варта».  До того ж харків’янин регулярно демонстрував своє зневажливе ставлення до державних символів, додали правоохоронці.

«Під час обшуку за місцем його проживання вилучено комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також власноруч виготовлену комуністичну символіку, яку він використовував під час зйомок пропагандистських відеороликів», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Мистецтвознавча експертиза підтвердила протиправний характер публікацій пропагандиста та використання ним забороненої символіки, зазначили правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Наразі він перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 10 років тюрми.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові блогера, який у соцмережах популяризував ідеї СРСР.".