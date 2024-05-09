Блогера, який вихваляв СРСР, піймали у Харкові: що знайшли у нього вдома
Правоохоронці викрили у Харкові блогера, який у соцмережах популяризував ідеї СРСР.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зловмисником виявився 24-річний харків’янин, який ніде не працював і називав себе блогером.
«Використовуючи ЗМІ та соцмережі він популяризував комуністичну символіку колишнього СРСР, вихваляв тоталітарний режим радянського союзу та розповсюджував наративи сучасної кремлівської пропаганди на кшталт: «братські народи», «три країни – три сестри» тощо», – зазначили в СБУ.
Також чоловік створив у YouTube анонімний канал, підписниками якого здебільшого були боти, а також використовував сторінки у мережі Instagram та у забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте».
У своїх публікаціях фігурант заявляв, що українці нібито є «дешевим інструментом США», закликав громадян України відмовитися від захисту країни, бо вона «того не варта». До того ж харків’янин регулярно демонстрував своє зневажливе ставлення до державних символів, додали правоохоронці.
«Під час обшуку за місцем його проживання вилучено комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також власноруч виготовлену комуністичну символіку, яку він використовував під час зйомок пропагандистських відеороликів», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
Мистецтвознавча експертиза підтвердила протиправний характер публікацій пропагандиста та використання ним забороненої символіки, зазначили правоохоронці.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Наразі він перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 10 років тюрми.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові блогера, який у соцмережах популяризував ідеї СРСР.".