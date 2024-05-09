Блогера, восхвалявшего СССР, поймали в Харькове: что нашли у него дома (фото)

Правоохранители разоблачили в Харькове блогера, который в соцсетях популяризировал идеи СССР.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, злоумышленником оказался 24-летний харьковчанин, который нигде не работал и называет себя блогером.

«Используя СМИ и соцсети, он популяризировал коммунистическую символику бывшего СССР, восхвалял тоталитарный режим советского союза и распространял нарративы современной кремлевской пропаганды типа: «братские народы», «три страны – три сестры» и т.д.», — отметили в СБУ.

Также мужчина создал в YouTube анонимный канал, подписчиками которого в большинстве своем были боты, а также использовал страницы в сети Instagram и в запрещенной в Украине российской соцсети «ВКонтакте».

В своих публикациях фигурант заявлял, что украинцы якобы являются «дешевым инструментом США», призвал граждан Украины отказаться от защиты страны, потому что она «не стоит того». К тому же харьковчанин регулярно демонстрировал свое пренебрежительное отношение к государственным символам, добавили правоохранители.

«При обыске по месту его жительства изъяты компьютер и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности, а также собственноручно изготовленная коммунистическая символика, которую он использовал во время съемок пропагандистских видеороликов», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Искусствоведческая экспертиза подтвердила противоправный характер публикаций пропагандиста и использование им запретной символики, отметили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.