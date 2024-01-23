«Добейте выживших в Харькове» – російська блогерка Ельвіна отримала підозру

Російській блогерці Ельвіні Боровковій, яка має «особливе» ставлення до Харкова та публічно закликала до геноциду українців, оголосили підозру.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, 25-річна фігурантка входить до «кола пропагандистів Путіна», які агітують за масові вбивства українців та повне знищення цивільної інфраструктури.

Так, зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого торік, коли росіяни вдарили по місту «С-300».

«Кстати, как там Харьков? Говорят, от него ничего не осталось…Такие вот мы, мы вот так вот работаем. Добейте выживших (сміх)», – казала блогерка, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Крім цього пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну «під нуль».

Правоохоронці з’ясували, що «велична» кар’єра Ельвіни почалась із посади продавця-консультанта, але там не склалось, тому «славу» вже їй принесли публічна підтримка агресії РФ та цькування українців.

Експертиза правоохоронців підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти України. Їй заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 442 ККУ (публічні заклики до геноциду).

«Правоохоронці вже вирішують питання щодо оголошення блогерки у розшук, тому її часті «подорожі» до ОАЕ закінчаться затриманням», – підкреслили у прокуратурі.