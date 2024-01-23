«Добейте выживших в Харькове» – российская блогер Эльвина получила подозрение

Российскому блогеру Эльвине Боровковой, которая имеет «особое» отношение к Харькову и публично призывала к геноциду украинцев, объявили подозрение.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, 25-летняя фигурантка входит в «круг пропагандистов Путина», агитирующих за массовые убийства украинцев и полное уничтожение гражданской инфраструктуры.

Так, злоумышленница восхваляла обстрелы Харькова 22 февраля прошлого года, когда россияне ударили по городу «С-300».

«Кстати, как там Харьков? Говорят, от него ничего не осталось… Такие вот мы, мы вот так вот работаем. Добейте выживших (смех)», — говорила блогер, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме этого, пропагандист записала и обнародовала собственное обращение в командование российских войск, в котором предлагала разрушить Украину «под ноль».

Правоохранители выяснили, что «величественная» карьера Эльвины началась с должности продавца-консультанта, но там не сложилось, поэтому «славу» уже ей принесли публичная поддержка агрессии РФ и травля украинцев.

Экспертиза правоохранителей подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против Украины. Ей заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 442 УКУ (публичные призывы к геноциду).

«Правоохранители уже решают вопрос об объявлении блогера в розыск, поэтому ее частые «путешествия» в ОАЭ закончатся задержанием», — подчеркнули в прокуратуре.