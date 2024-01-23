«Добейте выживших в Харькове» – российская блогер Эльвина получила подозрение
Российскому блогеру Эльвине Боровковой, которая имеет «особое» отношение к Харькову и публично призывала к геноциду украинцев, объявили подозрение.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, 25-летняя фигурантка входит в «круг пропагандистов Путина», агитирующих за массовые убийства украинцев и полное уничтожение гражданской инфраструктуры.
Так, злоумышленница восхваляла обстрелы Харькова 22 февраля прошлого года, когда россияне ударили по городу «С-300».
«Кстати, как там Харьков? Говорят, от него ничего не осталось… Такие вот мы, мы вот так вот работаем. Добейте выживших (смех)», — говорила блогер, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Кроме этого, пропагандист записала и обнародовала собственное обращение в командование российских войск, в котором предлагала разрушить Украину «под ноль».
Правоохранители выяснили, что «величественная» карьера Эльвины началась с должности продавца-консультанта, но там не сложилось, поэтому «славу» уже ей принесли публичная поддержка агрессии РФ и травля украинцев.
Экспертиза правоохранителей подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против Украины. Ей заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 442 УКУ (публичные призывы к геноциду).
«Правоохранители уже решают вопрос об объявлении блогера в розыск, поэтому ее частые «путешествия» в ОАЭ закончатся задержанием», — подчеркнули в прокуратуре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блогер, підозра., прокуратура, СБУ, Харьков, Эльвина;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российскому блогеру Эльвине Боровковой, которая имеет «особое» отношение к Харькову и публично призывала к геноциду украинцев, объявили подозрение.".