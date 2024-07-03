РФ шукає по світу мертвих дітей, щоб привласнити їхні особи шпигунам – BILD

Російські дипломати по всьому світу гуляли цвинтарями і шукали там померлих дітей, переписували їхнє ім’я та дату народження, щоб пізніше їхні шпигуни могли привласнити собі цю особу, розповідає BILD.

Телеканал ARD публікує частинами велике розслідування про сім’ю Аншлаг, яку спіймали на шпигунстві на користь РФ і всій системі російської таємної агентури в Німеччині. Автор матеріалу Флоріан Фаде розповів про його головні висновки в інтерв’ю заступнику головного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру.

2013 року в Німеччині судили, а потім екстрадували до РФ двох російських агентів. Вони довгі роки жили у ФРН під фальшивими іменами Андреас та Хайдрун Аншлаг, розігруючи із себе звичайну сімейну пару. Навіть їхня дочка не знала, що батьки шпигують на Москву з 1980-х.

«Ці люди живуть поруч із нами роками і цілі десятиліття з повністю фальшивою ідентичністю. Іноді вони створюють сім’ї, де навіть діти не знають справжньої долі батьків. Не знають, що вони росіяни, що мають родичі в Росії. Нелегальні агенти – особливість насамперед РФ. Вони роблять це вже понад сто років. Програму нелегалів створили у роки СРСР, при КДБ. Особливість у тому, що цих людей посилають у потрібну їм країну із повністю сфальшованою особистістю. Іноді її створюють на основі тих, що реально існували. Такі люди справді були, а потім їхню особистість запозичували. Здебільшого це були діти. Російські, а раніше радянські дипломати працювали по всьому світу, у тому числі у Південній Америці та Африці. Там вони гуляли цвинтарями і шукали померлих дітей, переписували їхнє ім’я та дату народження. Саме дітей, тому що про них мало відомо і можна швидко перейняти їхню особу. Потім вони підробляли свідоцтва про народження тих країн. Так створювали легенди. Особи тих дітей крали, створювали на їхній основі нові та розсилали шпигунів», – розповів Фаде.