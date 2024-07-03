Live
  • Ср 03.07.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 40.75
  • EUR 43.7

РФ шукає по світу мертвих дітей, щоб привласнити їхні особи шпигунам – BILD

Світ 18:14   03.07.2024
Оксана Якушко
РФ шукає по світу мертвих дітей, щоб привласнити їхні особи шпигунам – BILD

Російські дипломати по всьому світу гуляли цвинтарями і шукали там померлих дітей, переписували їхнє ім’я та дату народження, щоб пізніше їхні шпигуни могли привласнити собі цю особу, розповідає BILD.

Телеканал ARD публікує частинами велике розслідування про сім’ю Аншлаг, яку спіймали на шпигунстві на користь РФ і всій системі російської таємної агентури в Німеччині. Автор матеріалу Флоріан Фаде розповів про його головні висновки в інтерв’ю заступнику головного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру.

2013 року в Німеччині судили, а потім екстрадували до РФ двох російських агентів. Вони довгі роки жили у ФРН під фальшивими іменами Андреас та Хайдрун Аншлаг, розігруючи із себе звичайну сімейну пару. Навіть їхня дочка не знала, що батьки шпигують на Москву з 1980-х.

«Ці люди живуть поруч із нами роками і цілі десятиліття з повністю фальшивою ідентичністю. Іноді вони створюють сім’ї, де навіть діти не знають справжньої долі батьків. Не знають, що вони росіяни, що мають родичі в Росії. Нелегальні агенти – особливість насамперед РФ. Вони роблять це вже понад сто років. Програму нелегалів створили у роки СРСР, при КДБ. Особливість у тому, що цих людей посилають у потрібну їм країну із повністю сфальшованою особистістю. Іноді її створюють на основі тих, що реально існували. Такі люди справді були, а потім їхню особистість запозичували. Здебільшого це були діти. Російські, а раніше радянські дипломати працювали по всьому світу, у тому числі у Південній Америці та Африці. Там вони гуляли цвинтарями і шукали померлих дітей, переписували їхнє ім’я та дату народження. Саме дітей, тому що про них мало відомо і можна швидко перейняти їхню особу. Потім вони підробляли свідоцтва про народження тих країн. Так створювали легенди. Особи тих дітей крали, створювали на їхній основі нові та розсилали шпигунів», – розповів Фаде.

Читайте також: “Гаванський синдром”. ГРУ РФ калічить дипломатів США секретною зброєю

Автор: Оксана Якушко
Популярно
УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову, постраждалих – вісім (відео)
УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову, постраждалих – вісім (відео)
03.07.2024, 18:38
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
03.07.2024, 06:00
Керівниць чотирьох департаментів ХОВА призначив Синєгубов (фото)
Керівниць чотирьох департаментів ХОВА призначив Синєгубов (фото)
03.07.2024, 17:50
Щодня маємо обстріл – Терехов про удари КАБами по Харкову (відео)
Щодня маємо обстріл – Терехов про удари КАБами по Харкову (відео)
03.07.2024, 17:19
Три КАБи вдарили по Київському району Харкова, з-під руїн дістали дитину
Три КАБи вдарили по Київському району Харкова, з-під руїн дістали дитину
03.07.2024, 16:34
Четверо постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову
Четверо постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову
03.07.2024, 16:58

Новини за темою:

11:23
Шольц вважає: в Німеччині багато громадян, які не згодні з підтримкою України
13:40
ЗСУ з півночі Харківщини знищують цілі РФ німецькою артилерією – BILD (відео)
10:37
Німеччина передала Харківщині мікроавтобуси для громад та рятувальників
20:01
Терехов розраховує на допомогу Німеччини в питанні ППО для Харкова
17:40
€25 млн кредиту на підготовку до зими отримає Харків від ЄБРР

Ви читали новину: «РФ шукає по світу мертвих дітей, щоб привласнити їхні особи шпигунам – BILD»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 18:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські дипломати по всьому світу гуляли цвинтарями і шукали там померлих дітей, переписували їхнє ім’я та дату народження, щоб пізніше їхні шпигуни могли привласнити собі цю особу, розповідає BILD.".