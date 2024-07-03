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РФ ищет по всему миру мёртвых детей, чтоб присвоить их личности шпионам — BILD

Мир 18:14   03.07.2024
Оксана Якушко
РФ ищет по всему миру мёртвых детей, чтоб присвоить их личности шпионам — BILD Фото: BILD

Российские дипломаты по всему миру гуляли по кладбищам и искали там умерших детей, переписывали их имя и дату рождения, чтобы позже их шпионы могли присвоить себе эту личность, рассказывает BILD.

Телеканал ARD публикует по частям большое расследование о семье Аншлаг, которую поймали на шпионаже в пользу РФ и всей системе российской тайной агентуры в Германии. Автор материала Флориан Фаде рассказал о его главных выводах в интервью заместителю главного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру.

В 2013 году в Германии судили, а затем экстрадировали в РФ двух российских агентов. Они долгие годы жили в ФРГ под фальшивыми именами Андреас и Хайдрун Аншлаг, разыгрывая из себя обычную семейную пару. Даже их дочь не знала, что родители шпионят на Москву с 1980-х.

«Эти люди живут рядом с нами годы и целые десятилетия с полностью фальшивой идентичностью. Иногда они создают семьи, где даже дети не знают настоящей судьбы родителей. Не знают, что они россияне, что у них родственники в России. Нелегальные агенты — особенность в первую очередь РФ. Они делают это уже больше 100 лет. Программу нелегалов создали в первые годы СССР, а затем при КГБ. Особенность в том, что этих людей посылают в нужную им страну с полностью сфальсифицированной личностью. Иногда её создают на основе реально существовавших. Такие люди действительно были, а потом их личность заимствовали. В основном это были дети. Российские, а раньше советские дипломаты работали по всему миру, в том числе в Южной Америке и Африке. Там они гуляли по кладбищам и искали умерших детей, переписывали их имя и дату рождения. Именно детей, потому что о них мало известно и можно быстро перенять их личность. Затем они подделывали свидетельства о рождении в тех странах. Так создавались легенды. Личности тех детей воровали, создавали на их основе новые и рассылали шпионов», — рассказал Фаде.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 18:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские дипломаты по всему миру гуляли по кладбищам и искали там умерших детей, переписывали их имя и дату рождения, чтобы позже их шпионы могли присвоить себе эту личность, рассказывает BILD.".