Live
  • Ср 12.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.46

Ливень накрыл Харьков: улицы затопило, авто превратились в лодки (видео)

Общество 17:57   12.06.2024
Елена Нагорная
Ливень накрыл Харьков: улицы затопило, авто превратились в лодки (видео)

Харьковчане делятся в соцсетях видео сильного дождя, который накрыл город днем 12 июня.

Так, в одном из Telegram-каналов шутят, что на Основе и проспекте Льва Ландау время доставать лодки.

Приходится буквально переплывать дорогу автомобилистам и на проспекте Байрона.

А на этом видео пытается проехать затопленную проезжую часть троллейбус.

 

Видео из соцсетей

 

Региональный центр по гидрометеорологии ранее предупреждал об опасной погоде на Харьковщине сегодня во второй половине суток — грозах, а местами граде и шквалах.

Из-за непогоды частично осталась без света центральная часть города Дергачи, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко. По его словам, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы, восстановить электроснабжение планируют до конца суток.

Как сообщалось, в первой декаде июня на Харьковщине усиливалась засуха. Эффективные осадки (22 — 27 мм) были только в центральный и юго-западной частях региона.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
12.06.2024, 12:39
ДТП с автобусом под Харьковом: водитель погиб, пострадали женщина и ребенок
ДТП с автобусом под Харьковом: водитель погиб, пострадали женщина и ребенок
12.06.2024, 16:27
По каким населенным пунктам Харьковщины сегодня били КАБами — Генштаб на 16:00
По каким населенным пунктам Харьковщины сегодня били КАБами — Генштаб на 16:00
12.06.2024, 17:13
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
12.06.2024, 13:09
Главные новости Харькова 12.06: Сырский, «Ахиллес» и ISW о ситуации на фронте
Главные новости Харькова 12.06: Сырский, «Ахиллес» и ISW о ситуации на фронте
12.06.2024, 17:17
Ливень накрыл Харьков: улицы затопило, авто превратились в лодки (видео)
Ливень накрыл Харьков: улицы затопило, авто превратились в лодки (видео)
12.06.2024, 17:57

Новости по теме:

13:50
Военный ВСУ рассказал, что мешает штурмам оккупантов в Волчанске
21:15
В среду в Харькове и области — дожди и грозы: прогноз погоды на 12 июня
21:53
Жара до +33, но днем может задождить: погода в Харькове и области на 11 июня
21:38
Харьковчан ожидает жаркая и солнечная суббота: прогноз погоды на 8 июня
20:55
Стихия разгуляется в Харькове и области — прогноз погоды на 5 июня

Вы читали новость: «Ливень накрыл Харьков: улицы затопило, авто превратились в лодки (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 17:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане делятся в соцсетях видео сильного дождя, который накрыл город днем 12 июня.".