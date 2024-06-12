Ливень накрыл Харьков: улицы затопило, авто превратились в лодки (видео)

Харьковчане делятся в соцсетях видео сильного дождя, который накрыл город днем 12 июня.

Так, в одном из Telegram-каналов шутят, что на Основе и проспекте Льва Ландау время доставать лодки.

Приходится буквально переплывать дорогу автомобилистам и на проспекте Байрона.

А на этом видео пытается проехать затопленную проезжую часть троллейбус.

Видео из соцсетей

Региональный центр по гидрометеорологии ранее предупреждал об опасной погоде на Харьковщине сегодня во второй половине суток — грозах, а местами граде и шквалах.

Из-за непогоды частично осталась без света центральная часть города Дергачи, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко. По его словам, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы, восстановить электроснабжение планируют до конца суток.

Как сообщалось, в первой декаде июня на Харьковщине усиливалась засуха. Эффективные осадки (22 — 27 мм) были только в центральный и юго-западной частях региона.