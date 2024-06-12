Ливень накрыл Харьков: улицы затопило, авто превратились в лодки (видео)
Харьковчане делятся в соцсетях видео сильного дождя, который накрыл город днем 12 июня.
Так, в одном из Telegram-каналов шутят, что на Основе и проспекте Льва Ландау время доставать лодки.
Приходится буквально переплывать дорогу автомобилистам и на проспекте Байрона.
А на этом видео пытается проехать затопленную проезжую часть троллейбус.
Видео из соцсетей
Региональный центр по гидрометеорологии ранее предупреждал об опасной погоде на Харьковщине сегодня во второй половине суток — грозах, а местами граде и шквалах.
Из-за непогоды частично осталась без света центральная часть города Дергачи, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко. По его словам, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы, восстановить электроснабжение планируют до конца суток.
Как сообщалось, в первой декаде июня на Харьковщине усиливалась засуха. Эффективные осадки (22 — 27 мм) были только в центральный и юго-западной частях региона.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, дороги, затопило, ливень, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 17:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане делятся в соцсетях видео сильного дождя, который накрыл город днем 12 июня.".