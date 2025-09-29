Live
Центральний парк Харкова готується до морозів: що роблять (фото)

Суспільство 12:04   29.09.2025
Вікторія Яковенко
Центральний парк Харкова готується до морозів: що роблять (фото) Фото: Центральний парк Харкова

У Центральному парку Харкова захищають рослини від майбутніх морозів.

«Ключовим елементом осіннього догляду є внесення спеціалізованих безазотних добрив. На цьому етапі ми виключаємо азот, який стимулює ріст, і натомість надаємо пріоритет калію та фосфору, що підвищують загальну морозостійкість дерев та кущів та підвищуючи стійкість кореневої системи рослин до низьких температур», – йдеться у повідомленні.

Також працівники проводять санітарну обробку насаджень. Зокрема, обприскують стовбури та гілки спеціальними розчинами.

«Вони мають знищити зимуючі форми шкідників (личинок, яєць) та збудників грибкових хвороб, які можуть зберігатися у тріщинах кори чи на ґрунті. Завчасна обробка є критично важливою для запобігання захворюванням рослин навесні», – підкреслили у парку.

парк в Харькове готовят к зиме
Фото: Центральний парк Харкова
парк в Харькове готовят к зиме
Фото: Центральний парк Харкова
парк в Харькове готовят к зиме
Фото: Центральний парк Харкова

Нагадаємо, у парку «Юність» в Холодногірському районі комунальники висадили понад 300 рідкісних дерев і кущів. Як повідомили у Харківській міськраді, рослини надав бізнес.

Читайте також: Вітрено та поки без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 вересня

Автор: Вікторія Яковенко
