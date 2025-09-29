Центральний парк Харкова готується до морозів: що роблять (фото)
У Центральному парку Харкова захищають рослини від майбутніх морозів.
«Ключовим елементом осіннього догляду є внесення спеціалізованих безазотних добрив. На цьому етапі ми виключаємо азот, який стимулює ріст, і натомість надаємо пріоритет калію та фосфору, що підвищують загальну морозостійкість дерев та кущів та підвищуючи стійкість кореневої системи рослин до низьких температур», – йдеться у повідомленні.
Також працівники проводять санітарну обробку насаджень. Зокрема, обприскують стовбури та гілки спеціальними розчинами.
«Вони мають знищити зимуючі форми шкідників (личинок, яєць) та збудників грибкових хвороб, які можуть зберігатися у тріщинах кори чи на ґрунті. Завчасна обробка є критично важливою для запобігання захворюванням рослин навесні», – підкреслили у парку.
Нагадаємо, у парку «Юність» в Холодногірському районі комунальники висадили понад 300 рідкісних дерев і кущів. Як повідомили у Харківській міськраді, рослини надав бізнес.
Читайте також: Вітрено та поки без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 вересня
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, морозы, новини Харкова, парк, растения;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Центральний парк Харкова готується до морозів: що роблять (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 12:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центральному парку Харкова захищають рослини від майбутніх морозів.".