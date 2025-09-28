Вітрено та поки без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 вересня

Регіональний центр із гідрометеорології передбачає суху та прохолодну погоду в Харкові наприкінці першого місяця осені.

Метеорологи опублікували прогноз на 29 вересня. У Харкові та області не очікують істотних опадів, буде мінлива хмарність. Особливістю стане досить сильний північно-східний вітер (швидкість 7-12 м/с – з поривами до 15-20 м/с).

Температура повітря у Харкові буде: вночі 6 – 8° тепла, вдень 15 – 17°.

В області: вночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18°.

Як прогнозують синоптики, надалі вітряна погода зберігатиметься, але вже з вівторка до осінньої картини увіллються ще й дощі. У короткостроковому прогнозі натяків на бабине літо поки що немає. Протягом тижня, за даними Українського гідрометцентру, денна температура повітря в Харкові знизиться до 11-13°C.