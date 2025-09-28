Вітрено та поки без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 вересня
Регіональний центр із гідрометеорології передбачає суху та прохолодну погоду в Харкові наприкінці першого місяця осені.
Метеорологи опублікували прогноз на 29 вересня. У Харкові та області не очікують істотних опадів, буде мінлива хмарність. Особливістю стане досить сильний північно-східний вітер (швидкість 7-12 м/с – з поривами до 15-20 м/с).
Температура повітря у Харкові буде: вночі 6 – 8° тепла, вдень 15 – 17°.
В області: вночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18°.
Читайте також: Чого очікувати від погоди в жовтні в Харкові та області: прогноз
Як прогнозують синоптики, надалі вітряна погода зберігатиметься, але вже з вівторка до осінньої картини увіллються ще й дощі. У короткостроковому прогнозі натяків на бабине літо поки що немає. Протягом тижня, за даними Українського гідрометцентру, денна температура повітря в Харкові знизиться до 11-13°C.
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вітрено та поки без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 вересня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2025 в 19:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Регіональний центр із гідрометеорології передбачає суху та прохолодну погоду в Харкові наприкінці першого місяця осені".