Ветрено и пока без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 сентября

Региональный центр по гидрометеорологии предвидит сухую и прохладную погоду в Харькове под конец первого месяца осени.

Метеорологи опубликовали прогноз на 29 сентября. В Харькове и области не ожидают существенных осадков, будет переменная облачность. Особенностью станет достаточно сильный северо-восточный ветер (скорость 7 – 12 м/с — с порывами до 15 – 20 м/с).

Температура воздуха в Харькове будет: ночью 6 – 8° тепла, днем ​​15 – 17°.

В области: ночью 4 – 9° тепла, днем ​​13 – 18°.

Как прогнозируют синоптики, в дальнейшем ветреная погода будет сохраняться, но уже со вторника в осеннюю картину вольются еще и дожди. В краткосрочном прогнозе намеков на бабье лето пока нет. В течение недели, по данным Украинского гидрометцентра дневная температура воздуха в Харькове снизится до 11-13° С.