Армия РФ нанесла авиаудары по семи населенным пунктами Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 марта сообщил о ночной атаке «шахедов», авиаударах и ситуации на фронте.
«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 18 ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировали в Генштабе.
По Харьковской области в течение суток била российская авиация. Удары пришлись по Липцам, Варваровке, Нестерному, Колодязному, Кисловке, Митрофановке и Петропавловке.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил семь атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — отметили в ГШ.
В целом на фронте за сутки произошло 74 боевых столкновения. Под обстрелами из артиллерии в Украине было более 140 населенных пунктов. Армия РФ нанесла пять ракетных и 66 авиационных ударов, совершила 108 обстрелов из РСЗО.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава и одной наземной станции управления БПЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, одному средству противовоздушной обороны и шести артиллерийским средствам противника», — перечислили в Генштабе ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 марта сообщил о ночной атаке «шахедов», авиаударах и ситуации на фронте".