«Есть ли угроза? Конечно, есть» — Синегубов о российской ИПсО про Харьков
В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал слухи россиян о якобы окружении Харькова.
«Вы знаете, люди проходили эти уже ИПсО. Мы вспоминаем весну и осень 2022-го, когда были так же вбросы, что Харьков оставили, Харьков без противовоздушной обороны и т.д., и Харьков сдают или будут сдавать. Это все ИПсО действительно. Здесь нужно больше коммуникации с населением. Есть ли угроза? Конечно, она есть. Она никуда не делась», — отметил глава ХОВА.
Ведь, добавил Синегубов, на территории Харьковщины идут активные боевые действия. При этом он подчеркнул, что ситуацию, в том числе на севере региона, постоянно мониторят.
«Потому что там есть определенные войска. Действительно, они не штурмовые, их недостаточно, чтобы проводить штурмовые действия уже сейчас с севера нашей территории, из Белгородского направления. Однако такая угроза все же есть, и мы должны быть готовы к ней и адекватно реагировать. Так же мониторим ситуацию и на Волчанском направлении, и, конечно, у нас остается основное Купянско-Лиманское направление. Там также мы готовимся к разному развитию событий, и относительно возможной эвакуации населения, маршрутов эвакуационных и т.д. Мы просто должны быть к этому готовыми», — сказал глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Белгородское, войска, ИПСО, направления, окружение, синегубов, слухи, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал слухи россиян о якобы окружении Харькова.".