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«Чи є загроза? Звичайно, є» – Синєгубов про російську ІПсО щодо Харкова

Суспільство 13:19   04.03.2024
Вікторія Яковенко
«Чи є загроза? Звичайно, є» – Синєгубов про російську ІПсО щодо Харкова

В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував чутки росіян щодо нібито оточення Харкова.

«Ви знаєте, люди проходили ці вже ІПСО. Ми пригадуємо весну і осінь 2022-го, коли були так само вкиди, що Харків залишили, Харків без протиповітряної оборони тощо і Харків здають або будуть здавати. Це все ІПсО дійсно. Тут потрібно більше комунікації з населенням. Чи є загроза? Звичайно, що вона є. Вона нікуди не поділася», – зазначив голова ХОВА.

Адже, додав Синєгубов, на території Харківщини йдуть активні бойові дії. При цьому він підкреслив, що ситуацію, зокрема на півночі регіону, постійно моніторять.

«Тому, що там є певні війська. Дійсно, вони не штурмові, їх не достатньо, щоб проводити штурмові дії вже зараз із півночі нашої території, із Бєлгородського напрямку. Однак така загроза все ж таки є, і ми маємо бути до неї готовими і адекватно реагувати. Так само, моніторимо ситуацію і на Вовчанському напрямку, і, звичайно, у нас залишається основний Куп’янсько-Лиманський напрямок. Там так само ми готуємося до різного напрямку розвитку подій, і щодо можливої евакуації населення, маршрутів евакуаційних тощо. Ми маємо просто бути до цього готовими», – сказав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував чутки росіян щодо нібито оточення Харкова.".