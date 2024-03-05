Армія РФ завдала авіаударів по семи населених пунктах Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 5 березня повідомив про нічну атаку “шахедів”, авіаудари та ситуацію на фронті.

“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ударних БпЛА було знищено“, – поінформували в Генштабі.

Харківщиною протягом доби била російська авіація. Удари припали по Липцях, Варварівці, Нестерному, Колодязному, Кислівці, Митрофанівці та Петропавлівці.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення“, – зазначили в ГШ.

Загалом на фронті за добу сталося 74 бойові зіткнення. Під обстрілом з артилерії в Україні було понад 140 населених пунктів. Армія РФ завдала п’яти ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснила 108 обстрілів з РСЗВ.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу та одній наземній станції управління БпЛА противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та шістьох артилерійських засобах противника“, – перерахували в Генштабі ЗСУ.