Воїн ЗСУ – чи надійні фортифікації на “нулі” під Куп’янськом і як атакує ворог

На Куп’янському напрямку ситуація стабільно дуже напружена, штурми тривають безперервно цілодобово, розповів в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов.

“Штурмують і вдень, і вночі, будь-якої пори року, незалежно від погодних умов. З приводу сил, які тут задіяні, важко точно сказати, тому що ворог зазнає дуже великих втрат вже довгий час, вже понад два місяці. У них тут постійно ротації, повністю знищені підрозділи замінюються новими свіжими. Вони вперед пускають так званим “гарматним м’ясом” підрозділ “Шторм-Z”, який прийшов на заміну “Вагнера”, вони намагаються штурмувати, йти першими. Якійсь регулярні підрозділи, вони різні постійно, відповідно, у них різна тактика спостерігається”, – зазначив Краснов.

На питання – чи спостерігаються на Куп’янському напрямку повністю укомплектовані регулярні підрозділи ворожої армії, подібні до тих, які раніше були кинуті на Авдіївку – Краснов відповів ствердно.

“Періодично ми помічаємо такі підрозділи й у досить великих кількостях. Треба не забувати, що ворог нас переважає. У тому числі й чисельно. Тут буває, що й один до десяти перевага спостерігається під час штурмів. Вони теж добре навчені, добре екіпіровані, ні в якому разі не можна їх недооцінювати. Перевага не тільки у них в кількості, а й в артилерії, тотальна перевага в авіації. Так що тут приблизно така ж ситуація, як і на інших дуже важких напрямках, як і на Авдіївському. Просто єдине, що тут ми не підпустили до великого міста, до Куп’янська, яке знаходиться позаду нас. Ось і вся різниця на даний момент”, – розповів командир взводу.

Він уточнив, що його підрозділ виконує завдання безпосередньо на “нулі”.

“Між нами й ворожими позиціями буває подекуди 50 і навіть менше метрів. Тут місцевість лісиста. Тут серйозно облаштовані фортифікаційні споруди неможливо зробити. Усе, що зроблено на самому “нулі”, це те, що солдат своїми руками викопав лопатою. Це все зроблено безумовно грамотно, дуже надійно. Це тільки, можливо, щоб захиститися від невеликого калібру артилерії, від скидів з ударних безпілотників. Але від КАБів неможливо захиститися, тому що це величезна бомба вагою від 500 кілограмів і більше, може бути і тонна, і півтори тонни. Немає жодного захисту, наскільки мені відомо”, – додав захисник.