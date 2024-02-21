Воин ВСУ — надежны ли фортификации на «нуле» под Купянском и как атакует враг

На Купянском направлении обстановка стабильно очень напряженная, штурмы продолжаются непрерывно круглосуточно, рассказал в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов.

«Штурмуют и днем, и ночью, в любое время года, независимо от погодных условий. По поводу сил, которые здесь задействованы, трудно точно сказать, потому что враг несет очень большие потери уже долгое время, уже более двух месяцев. У них здесь постоянно ротации, полностью уничтоженные подразделения заменяются новыми свежими. Они вперед пускают так называемым «пушечным мясом» подразделение «Шторм-Z», которое пришло на замену «Вагнеру», они пытаются штурмовать, идти первыми. Какие-то регулярные подразделения, они разные постоянно, соответственно, у них разная тактика наблюдается», — отметил Краснов.

На вопрос — наблюдаются ли на Купянском направлении полностью укомплектованные регулярные подразделения вражеской армии, подобные тем, которые ранее были брошены на Авдеевку — Краснов ответил утвердительно.

«Периодически мы замечаем такие подразделения и в достаточно больших количествах. Надо не забывать, что враг нас превосходит. В том числе и численно. Здесь бывает, что и один к десяти преимущество наблюдается во время штурмов. Они тоже хорошо обучены, хорошо экипированы, ни в коем случае нельзя их недооценивать. Преимущество не только у них в количестве, но и в артиллерии, тотальное преимущество в авиации. Так что здесь примерно такая же ситуация, как и на других очень тяжелых направлениях, как и на Авдеевском. Единственное, что здесь мы не подпустили к большому городу, к Купянску, который находится позади нас. Вот и вся разница на данный момент», — рассказал командир взвода.

Он уточнил, что его подразделение выполняет задачи непосредственно на «нуле».

«Между нами и вражескими позициями бывает иногда 50 и даже меньше метров. Здесь местность лесистая. Здесь серьезно обустроенные фортификационные сооружения невозможно сделать. Все, что сделано на самом «нуле», это то, что солдат своими руками выкопал лопатой. Это все сделано безусловно грамотно, очень надежно. Это только, возможно, чтобы защититься от небольшого калибра артиллерии, от сбросов с ударных беспилотников. Но от КАБов невозможно защититься, потому что это огромная бомба весом от 500 килограммов и больше, может быть и тонна, и полторы тонны. Нет никакой защиты, насколько мне известно», — добавил защитник.