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“Певне хвилювання є” – Терехов про погрози наступу на Харків

Політика 10:21   22.02.2024
Оксана Горун
“Певне хвилювання є” – Терехов про погрози наступу на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував постійні прогнози щодо якогось наступу РФ на місто, а також – виявлення ворожих навідників.

Перш за все, Харків – це незламне місто, місто-Герой, до речі. Дух був, є і буде. Це українське місто і завжди буде українським містом. Що стосується, дійсно, хвилювань. Так, певне хвилювання є, але як ви вже казали, що немає накопичення (військ біля кордону – Ред.) такого, про що казали наші військові. І знаєте, що я хочу сказати? Не важливо, які плани у нашого ворога. Важливо, як ми будемо давати відсіч нашому ворогу. А те, що ми дамо достойну відсіч, і те, що Харків буде українським містом, це буде обов’язково“, – сказав Терехов.

Він також подякував співробітникам СБУ за дієву боротьбу з колаборантами у Харкові. Одну таку 34-річну зрадницю, яка наводила ракети на центр Харкова, затримали напередодні.

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“На жаль, попри всі жахи війни, є люди, які співпрацюють з ворогом. Їх небагато, але є. Тому я вдячний Службі безпеки України, яка дуже серйозно працює в цьому напрямку, виявляє колаборантів та показує наслідки того, що вони накоїли. Кожен злочинець повинен розуміти, що він буде покараний”, – підкреслив Ігор Терехов.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «“Певне хвилювання є” – Терехов про погрози наступу на Харків»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 10:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував постійні прогнози щодо якогось наступу РФ на місто, а також – виявлення ворожих навідників".