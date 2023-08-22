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П’ють алкоголь у комендантську годину: в Харкові скаржаться на “наливайки”

Суспільство 10:59   22.08.2023
Оксана Горун
П’ють алкоголь у комендантську годину: в Харкові скаржаться на “наливайки” Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові на сайті мерії з’явилися одразу дві петиції з проханнями закрити “злачні місця”, які працюють під час війни.

“У напівпідвальному приміщенні житлового будинку на проспекті Індустріальний, 43, замість укриття працює найстрашніша “наливайка” Індустріального району, – стверджує авторка першої петиції Ліна Миронова. – З ранку до ночі її відвідувачі не дають спокою мешканцям. Постійні бійки, нецензурна лайка – це чутно на весь район.І тільки поліція вдає, що все добре.Жителі втомилися від цих скандалів. Відвідувачі “Ластівки” порушують громадський порядок. Вони вже обгадили всі стіни будинків. Закрийте цю клоаку і зробіть там нормальне укриття. Або просто закрийте та позбавте нас від цих п’яниць, які в комендантську годину продовжують пити алкоголь у нас під вікнами”.

Аналогічне звернення за допомогою у наведенні порядку опублікувала в розділі електронних петицій на сайті міськради мешканка Олексіївки.

“Прошу вас закрити “наливайку” в спальному районі на Олексіївці, а саме на пр. Перемоги, 54. Саме приміщення знаходиться в будинку 54, звідти завжди виходять люди в сильно п’яному вигляді, навіть інколи з побитим обличчям. У ста метрах знаходиться дитячий майданчик, і все це бачать діти. Дуже буду вдячна, якщо звернете на це увагу”, — звернулася до міської влади Марія Орел.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 10:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на сайті мерії з’явилися одразу дві петиції з проханнями закрити “злачні місця”, які працюють під час війни".