Пьют алкоголь под окнами в комендантский час: в Харькове жалуются на наливайки

В Харькове на сайте мэрии появились сразу две петиции с просьбами закрыть «злачные места», которые работают во всю во время войны.

«В полуподвальном помещении жилого дома на проспекте Индустриальный, 43, вместо укрытия работает самая страшная «наливайка» Индустриального района, — утверждает автор первой петиции Лина Миронова. — С утра до ночи ее посетители не дают покоя жителям. Постоянные драки, нецензурная брань – все это слышно на весь район. И только полиция делает вид, что все хорошо. Жители устали от этих скандалов. Посетители «Ласточки» нарушают общественный порядок. Они уже обгадили все стены домов. Закройте эту клоаку и сделайте там нормальное укрытие. Или просто закройте и избавьте нас от этих пьяниц, которые в комендантский час продолжают пить алкоголь у нас под окнами».

Аналогичное обращение за помощью в наведении порядка опубликовала в разделе электронных петиций на сайте горсовета жительница Алексеевки.

«Прошу вас закрыть «наливайку» в спальном районе на Алексеевке, а именно на пр. Победы, 54. Само помещение находится в доме №54, оттуда всегда выходят люди в сильно пьяном виде, даже иногда с избитым лицом. В ста метрах находится детская площадка, и все это видят дети. Очень буду благодарна, если обратите на это внимание», — обратилась к городским властям Мария Орел.