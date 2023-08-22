Пьют алкоголь под окнами в комендантский час: в Харькове жалуются на наливайки
В Харькове на сайте мэрии появились сразу две петиции с просьбами закрыть «злачные места», которые работают во всю во время войны.
«В полуподвальном помещении жилого дома на проспекте Индустриальный, 43, вместо укрытия работает самая страшная «наливайка» Индустриального района, — утверждает автор первой петиции Лина Миронова. — С утра до ночи ее посетители не дают покоя жителям. Постоянные драки, нецензурная брань – все это слышно на весь район. И только полиция делает вид, что все хорошо. Жители устали от этих скандалов. Посетители «Ласточки» нарушают общественный порядок. Они уже обгадили все стены домов. Закройте эту клоаку и сделайте там нормальное укрытие. Или просто закройте и избавьте нас от этих пьяниц, которые в комендантский час продолжают пить алкоголь у нас под окнами».
Аналогичное обращение за помощью в наведении порядка опубликовала в разделе электронных петиций на сайте горсовета жительница Алексеевки.
«Прошу вас закрыть «наливайку» в спальном районе на Алексеевке, а именно на пр. Победы, 54. Само помещение находится в доме №54, оттуда всегда выходят люди в сильно пьяном виде, даже иногда с избитым лицом. В ста метрах находится детская площадка, и все это видят дети. Очень буду благодарна, если обратите на это внимание», — обратилась к городским властям Мария Орел.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на сайте мэрии появились сразу две петиции с просьбами закрыть «злачные места», которые работают во всю во время войны".