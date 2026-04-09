Сьогодні 9 квітня 2026: яке свято та день в історії

9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила пакет законів про декомунізацію. У 1989-му війська СРСР розігнали мирну демонстрацію в Тбілісі, що призвело до численних жертв. У 1966-му у Ватикані ухвалили рішення скасувати Індекс заборонених книг. У 1963-му Вінстон Черчилль став першим Почесним громадянином США. У 1930-му відбулася перша публічна демонстрація роботи відеофону. У 1919-му в Києві розпочалося Куренівське повстання проти більшовиків. У 1866-му героя Громадянської війни в США та майбутнього президента Улісса Гранта затримали поліціянти… за перевищення швидкості. У 1454-му італійські держави уклали Лодійський мир.

Свята та пам’ятні дати 9 квітня

9 квітня у світі – День антикваріату.

Також сьогодні: День фінської мови та Міжнародний день ASMR (присвячений поширенню інформації про автономну сенсорну меридіональну реакцію, що допомагає знизити стрес і покращити сон).

9 квітня в історії

9 квітня 1454 року італійські держави уклали Лодійський мир. Докладніше.

9 квітня 1866 року героя Громадянської війни у ​​США та майбутнього президента Улісса Гранта затримали поліцейські… за перевищення швидкості. Ні, машини часу в Гранта не було. Лихачив він верхи та на кінному екіпажі – є свідчення про кілька подібних інцидентів. Ця конкретна історія та точна дата подій відомі завдяки публікації в газеті “National Intelligencer”. Журналісти повідомили, що генерал-лейтенанта армії США зупинили за небезпечну швидку їзду у Вашингтоні на 14-й вулиці. Грант спочатку запропонував поліціянтам заплатити штраф, але потім “висловив сумніви щодо їхніх повноважень затримувати його та поїхав”. Згодом він все ж таки визнав ордер, постав перед мировим суддею та сплатив штраф. Загалом про любов генерала до швидкої їзди верхи, можна сказати, складали легенди. У тому числі є сумнівна версія, що проблеми з поліцією він мав і за часів президентства.

“Існують повідомлення про три арешти Улісса С. Гранта офіцерами Департаменту столичної поліції округу Колумбія. Усі – за перевищення швидкості верхи на коні. Грант, який привів армію Союзу до перемоги в Громадянській війні в Америці, був широко відомий своєю майстерністю вершника. Перші два арешти відбулися в 1866 році, коли Грант був командуючим генералом; третій, як кажуть, стався в 1872 році, коли Грант обіймав посаду президента Сполучених Штатів. Хоча історична достовірність цього випадку сумнівна, третій є найвідомішим. Якби він справді стався, це зробило б Гранта єдиним президентом США, якого було заарештовано під час перебування на посаді”, – коментує англомовна Вікіпедія.

9 квітня 1919 року у Києві розпочалося Куренівське повстання проти нещодавно встановленої “влади рад”. Київ більшовицька армія захопила два місяці до того. Докладніше.

9 квітня 1930 року відбулася перша публічна демонстрація роботи відеофону. Зв’язок встановили між офісами компаній “Bell Laboratories” та “AT&T” у Нью-Йорку. При цьому співрозмовники могли не лише чути, а й бачити один одного.

9 квітня 1963 року Вінстон Черчилль, колишній прем’єр-міністр Великої Британії, став першим Почесним громадянином США. Для нього створили унікальний паспорт Почесного громадянина США. Отримати цей документ особисто Черчилль не зміг – через хворобу він стежив за церемонією зі свого будинку в Лондоні, по телевізору. Документи з рук президента США Джона Кеннеді отримав син Черчилля Рендольф. Докладніше.

9 квітня 1966 року у Ватикані ухвалили рішення скасувати Індекс заборонених книг.

9 квітня 1989 року відбулися криваві події у Тбілісі, які зараз називають Трагедією 9 квітня. У Грузії цей день проголошений Днем національної єдності та відзначається щороку. Докладніше.

9 квітня 2003 року Європарламент схвалив вступ до ЄС Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Словенії.

9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила пакет законів про декомунізацію. Докладніше.

Церковне свято 9 квітня

9 квітня – Великий четвер, Спогад Таємної вечері. Вшановують пам’ять мученика Євпсихія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо мурахи будують високі мурашники, то літо буде прохолодним.

Якщо півні співають до світанку, скоро погода зміниться.

Якщо зацвіли кульбаби або з’явилася павутина, то більше морозів не буде.

Що не можна робити 10 квітня

Не можна ображатися, сваритися, злитися.

Не можна займатися важкою фізичною працею (повсякденними справами можна).

Не можна святкувати, веселитися та порушувати піст.