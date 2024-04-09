Сьогодні 9 квітня: яке свято та день в історії

9 квітня 1919 року в Києві розпочалося Куренівське повстання проти більшовиків. У 1930-му відбулася перша публічна демонстрація роботи відеофону. У 1963-му Вінстон Черчилль став першим Почесним громадянином США. У 1966-му у Ватикані ухвалили рішення скасувати Індекс заборонених книг. У 1989-му війська СРСР розігнали мирну демонстрацію в Тбілісі, що призвело до численних жертв. У 2015-му Верховна Рада України ухвалила пакет законів про декомунізацію.

Свята та пам’ятні дати 9 квітня

9 квітня – День антикваріату.

Також відзначають: День фінської мови та Міжнародний день “Будьте добрими до юристів” (завжди у другий вівторок квітня).

9 квітня в історії

9 квітня 1919 року у Києві розпочалося Куренівське повстання проти нещодавно встановленої “влади рад”. Київ більшовицька армія захопила два місяці до того. Детальніше.

9 квітня 1930 року відбулася перша публічна демонстрація роботи відеофону. Зв’язок встановили між офісами компаній “Bell Laboratories” та “AT&T” у Нью-Йорку. При цьому співрозмовники могли не лише чути, а й бачити один одного.

9 квітня 1963 року Вінстон Черчилль, колишній прем’єр-міністр Великої Британії, став першим Почесним громадянином США. Детальніше.

9 квітня 1966 року у Ватикані ухвалили рішення скасувати Індекс заборонених книг. Цей список католицька церква формувала століттями, продовжуючи поповнювати й у 1900-ті роки. Під забороною для вірян були твори Руссо, Бальзака, Вольтера, Золя, Декарта.

9 квітня 1989 року відбулися криваві події у Тбілісі, які зараз називають Трагедією 9 квітня. У Грузії цей день проголошений Днем національної єдності та відзначається щороку.

У 1989-му радянська влада цього дня вирішила звичним для себе способом “розібратися” з народним протестом. На той момент уже кілька днів у столиці Грузії відбувалися протести на підтримку незалежності країни та проти абхазького сепаратизму. Демонстранти вимагали скасувати автономію Абхазії. Почалися протести 4 квітня – після рішення одного із сіл Абхазії приєднатися до РРФСР. Поступово мітингувальники розширили список своїх вимог: вони озвучували гасла на підтримку незалежності Грузії. Протести мали мирний характер (не було заворушень і навіть закликів захопити владу силою), але керівництво Грузинської РСР не робило спроб вести діалог із громадянами. Натомість 7 квітня місцевий ЦК компартії звернувся за допомогою до “великого брата” – до Москви. 8 квітня грузинське комуністичне керівництво вже ухвалило остаточне рішення, що мітингувальників треба розганяти силою. Згодом деякі з організаторів силового розгону намагалися все “скинути” на Горбачова, а Горбачов стверджував, що дізнався про події вже за фактом. На придушення мирного народного протесту кинули військових із дивізії Дзержинського (з Вірменії) та місцеву міліцію. Безпосередньо у цій каральній операції брало участь близько 900 військових на БТРах та БМД. Напередодні розгону вони показово проїхали вулицями Тбілісі (а в повітря для переконливості ще й підняли гелікоптери).

Попри прозорий натяк, близько 10 тисяч учасників протесту залишилися на вулицях. Вночі 9 квітня вони зібралися біля будівлі парламенту та почали будувати барикади, використовуючи вантажівки та тролейбуси. Близько третьої ночі міліція озвучила мітингувальникам вимогу розійтися. Вони цього не зробили, вирішивши, якщо армія перейде в атаку, не чинити опір, а сісти на землю – демонструючи мирні наміри. Наступ розпочався о 04:21. Жодна демонстрація мирних намірів не допомогла – міліція била людей гумовими палицями, а десантники – саперними лопатками. У хід пішов і сльозогінний газ.

Жертвами цього розгону стали 19 людей (з них 16 – молоді жінки). Понад 4000 протестувальників отримали поранення. У другу річницю трагедії – 9 квітня 1991 року Грузія проголосила незалежність від СРСР.

9 квітня 2003 року Європарламент схвалив вступ до ЄС Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Словенії.

9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила пакет законів про декомунізацію. Детальніше.

Церковне свято 9 квітня

9 квітня вшановують пам’ять мученика Євпсихія. Він був сином знатних батьків, які прийняли християнство. За царювання Юліана Відступника Євпсихій вступив у християнський шлюб. Коли йшли весільні урочистості Євпсихія, язичники влаштували жертвопринесення богині Фортуні в місцевому храмі. Євпсихій зібрав народ і зруйнував язичницький храм. Знаючи, що цей храм особливо шанував імператор Юліан, Євпсихій розумів, що покарання неминуче. Він роздав усе майно жебракам і приготувався до мученицького подвигу. Але Юліан вирішив покарати не тільки Євпсихія, а все населення міста Кесарія, а саме місто позбавити цієї назви (що в перекладі означає “Царське”). За наказом імператора багатьох жителів стратили, християнське духовенство відправили на службу в армію, місто перетворили на селище, а людей обклали даниною. Юліан наказав жителям самим збудувати храм, а Євпсихія якимось чином змусити принести жертву ідолам. Євпсихія багато днів катували та, не домігшись того, щоб він зрікся християнства, стратили. Саме місто Юліан пообіцяв розорити після походу на персів. Однак у цьому поході загинув, убитий святим великомучеником Меркурієм. Після смерті імператора християни Кесарії звели церкву над труною святого Євпсихія.

Народні прикмети

Якщо мурахи будують високі мурашники, то літо буде прохолодним.

Якщо півні співають до світанку, скоро погода зміниться.

Якщо зацвіли кульбаби або з’явилася павутина, то більше морозів не буде.

Що не можна робити 9 квітня

Не можна забруднювати джерела будь-яким чином – чи то сміттям, чи миттям брудних речей у джерельній воді.

У цей день не можна обрізати дерева.