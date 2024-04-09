Сегодня 9 апреля: какой праздник и день в истории

9 апреля 1919 года в Киеве началось Куреневское восстание против большевиков. В 1930-м состоялась первая публичная демонстрация работы видеофона. В 1963-м Уинстон Черчилль стал первым Почетным гражданином США. В 1966-м в Ватикане приняли решение отменить Индекс запрещенных книг. В 1989-м войска СССР разогнали мирную демонстрацию в Тбилиси, что привело к многочисленным жертвам. В 2015-м Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации.

Праздники и памятные даты 9 апреля

9 апреля – День антиквариата.

Также отмечают: День финского языка и Международный день «Будьте добры к юристам» (всегда во второй вторник апреля).

9 апреля в истории

9 апреля 1919 года в Киеве началось Куреневское восстание против недавно установленной «власти советов». Киев большевистская армия захватила за два месяца до этого. Подробнее.

9 апреля 1930 года состоялась первая публичная демонстрация работы видеофона. Связь установили между офисами компаний «Bell Laboratories» и «AT&T» в Нью-Йорке. При этом собеседники могли не только слышать, но видеть друг друга.

9 апреля 1963 года Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании, стал первым Почетным гражданином США. Подробнее.

9 апреля 1966 года в Ватикане приняли решение отменить Индекс запрещенных книг. Этот список католическая церковь формировала столетиями, продолжая пополнять и в 1900-е годы. Под запретом для верующих, в частности, были произведения Руссо, Бальзака, Вольтера, Золя, Декарта.

9 апреля 1989 года произошли кровавые события в Тбилиси, которые сейчас называют Трагедией 9 апреля. В Грузии этот день провозглашен Днем национального единства и отмечается ежегодно.

В 1989-м советская власть в этот день решила привычным для себя способом «разобраться» с народным протестом. На тот момент уже несколько дней в столице Грузии проходили протесты в поддержку независимости страны и против абхазского сепаратизма. Демонстранты потребовали отменить автономию Абхазии. Начались протесты 4 апреля – после решения одного из сел Абхазии присоединиться к РСФСР. Постепенно митингующие расширили список своих требований: они озвучивали лозунги в поддержку независимости Грузии. Протесты носили мирный характер (не было беспорядков и даже призывов захватить власть силой), но руководство Грузинской ССР не предпринимало попыток вести диалог с гражданами. Вместо этого 7 апреля местный ЦК компартии обратился за помощью к «большому брату» — в Москву. 8 апреля грузинское коммунистическое руководство уже приняло окончательное решение, что митингующих нужно разгонять силой. Впоследствии некоторые из организаторов силового разгона пытались все «свалить» на Горбачева, а Горбачев утверждал, что узнал о событиях уже по факту. На подавление мирного народного протеста бросили военных из дивизии Дзержинского (из Армении) и местную милицию. Непосредственно в этой карательной операции участвовало около 900 военных на БТРах и БМД. Накануне разгона они показательно проехали по улицам Тбилиси (а в воздух для убедительности еще и подняли вертолеты).

Несмотря на «прозрачный намек», около 10 тысяч участников протеста остались на улицах. Ночью 9 апреля они собрались возле здания парламента и начали строить баррикады, используя грузовики и троллейбусы. Около трех ночи милиция озвучила митингующим требование разойтись. Они этого не сделали, решив, если армия перейдет в атаку, не сопротивляться, а сесть на землю – демонстрируя мирные намерения. Наступление началось в 04:21. Никакая демонстрация мирных намерений не помогла – милиция избивала людей резиновыми дубинками, а десантники – саперными лопатками. В ход пошел и слезоточивый газ.

Жертвами этого разгона стали 19 человек (из них 16 – молодые женщины). Более 4000 протестующих получили ранения. Во вторую годовщину трагедии — 9 апреля 1991 года Грузия провозгласила независимость от СССР.

9 апреля 2003 года Европарламент одобрил вступление в ЕС Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении.

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. Подробнее.

Церковный праздник 9 апреля

9 апреля чтят память мученика Евпсихия. Он был сыном знатных родителей, принявших христианство. При царствовании Юлиана Отступника Евпсихий вступил в христианский брак. Когда шли свадебные торжества Евпсихия, язычники устроили жертвоприношение богине Фортуне в местном храме. Евпсихий собрал народ и разрушил языческий храм. Зная, что этот храм особенно почитал император Юлиан, Евпсихий понимал, что наказание неизбежно. Он раздал все имущество нищим и приготовился к мученическому подвигу. Но Юлиан решил наказать не только Евпсихия, а все население города Кесария, а сам город лишить этого названия (что в переводе означает «Царский»). По приказу императора многих жителей казнили, христианское духовенство отправили на службу в армию, город превратили в поселок, а людей обложили данью. Юлиан приказал жителям самим построить храм, а Евпсихия каким-либо образом заставить принести жертву идолам. Евпсихия много дней пытали и, не добившись того, чтобы он отрекся от христианства, казнили. Сам город Юлиан пообещал разорить после похода на персов. Однако в этом походе погиб, убитый святым великомучеником Меркурием. После смерти императора христиане Кесарии возвели церковь над гробом святого Евпсихия.

Народные приметы

Если муравьи строят высокие муравейники, то лето будет холодным.

Если петухи поют до рассвета, скоро погода изменится.

Если зацвели одуванчики или появилась паутина, то больше морозов не будет.

Что нельзя делать 9 апреля

Нельзя загрязнять источники каким-либо образом – мусором или же стиркой грязных вещей в родниковой воде.

В этот день нельзя обрезать деревья.