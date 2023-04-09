Сегодня 9 апреля: какой праздник и день в истории

По православному календарю сегодня – Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. 9 апреля 1919 года в Киеве началось Куреневское восстание против большевиков, а в 2015 году в Украине приняли законы о декоммунизации.

Праздники и памятные даты 9 апреля

9 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире сегодня – День антиквариата

9 апреля в истории

9 апреля 1919 года в Киеве началось Куреневское восстание против недавно установленной «власти советов». Киев большевистская армия захватила за два месяца до того. Войска Директории УНР отступили из столицы, но война продолжалась. Большевики в Киеве за короткий промежуток времени успели настроить против себя свою «целевую аудиторию» – крестьян и рабочих. Народ был откровенно недоволен политикой «военного коммунизма» и деятельностью ревкомов и продотрядов. Недовольные получили поддержку повстанческих отрядов. В частности, в Чернобыльском уезде действовал отряд атамана Илька Струка, который собрал тысячи казаков. Это войско именовало себя Первой повстанческой армией УНР. Кроме войск Струка, к Куреневскому восстанию присоединились отряды атамана Зеленого (Даниила Терпило) и Овсея Гончара. Все они вместе на короткое время смогли взять под контроль значительную часть Киева. Но, конечно, удержать столицу, действуя против регулярных войск, не смогли. Восстание захлебнулось уже 11 апреля. При этом беспорядки в тылу оттянули вооруженные формирования большевиков с фронта и помогли армии УНР. В дальнейшем повстанцы долгое время не давали большевикам наладить свою деятельность в Киеве и пригородах, в частности, мешая продотрядам и блокируя дороги и мосты через Днепр.

9 апреля 1930 года состоялась первая публичная демонстрация работы видеофона.

Связь была между офисами компаний Bell Laboratories и AT&T в Нью-Йорке. При этом собеседники могли не только слышать, но видеть друг друга.

9 апреля 1963 года Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании, стал первым Почетным гражданином США.

Само звание было основано в том же году. Присваивают его Сенат и Палата представителей иностранным гражданам за исключительные заслуги перед США. Прокламацию о присвоении звания Черчиллю 9 апреля 1963 года произнес президент США Джон Кеннеди. Он также на специальной церемонии представил уникальный паспорт Почетного гражданина США, изготовленный специально для Черчилля. Получить этот документ лично Черчилль не смог – из-за болезни он следил за церемонией из своего дома в Лондоне, по телевизору. Документы из рук Кеннеди получил сын Черчилля Рэндольф.

На самом деле, в Штатах очень придирчиво и ответственно относятся к присвоению титула Почетного гражданина. За 60 лет, прошедшие с основания звания, его получили всего восемь человек. Шесть из них – посмертно. Кроме Черчилля, при жизни Почетной гражданкой США стала только мать Тереза.

9 апреля 1966 года в Ватикане приняли решение отменить Индекс запрещенных книг. Этот список католическая церковь формировала веками, продолжая пополнять и в 1900-е годы. Под запретом для верующих, в частности, были произведения Руссо, Бальзака, Вольтера, Золя, Декарта и так далее.

9 апреля 2003 года Европарламент одобрил вступление в ЕС Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении.

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации.

В него вошли следующие законы: «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики»; «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов»; «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке»; «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Наиболее очевидным для каждого гражданина следствием принятия этих законов стало дальнейшее переименование тысяч советских топонимов по всей стране, а также снос памятников советским деятелям, символики режима со зданий и сооружений. В частности, в процессе переименовали два областных центра Украины: Днепропетровск в Днепр, а Кировоград – в Кропивницкий. При этом до сих пор периодически по Украине (и в Харьковской области, в частности) выявляют элементы советской символики и топонимы, подпадающие под действие законодательства о декоммунизации.

Церковный праздник 9 апреля

9 апреля православные празднуют Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Также это день памяти мученицы Матроны Солунской.

Вход Господень в Иерусалим – переходный двунадесятый праздник. Его отмечают всегда в последнее воскресенье перед Пасхой. За шесть дней до Пасхи, после воскрешения Лазаря, Иисус Христос собрался идти в Иерусалим на празднование. Его вход в Иерусалим стал пышным, ведь сопровождала Иисуса большая толпа, люди брали пальмовые ветви и бросали их на дорогу, по которой должен был проехать Христос. Дети приветствовали Мессию, его встречали как царя, пришедшего освободить народ. Из-за употребления в этот день вайи (пальмовых веток), которые в славянской традиции заменили ветвями вербы, праздник получил второе название – Вербное воскресенье.

Мученица Матрона Солунская была рабыней иудейки Павтилы, жены одного из солунских военачальников. Павтила заставляла Матрону обратиться к иудейству, но та исповедовала христианство и ходила в церковь. За это Павтила избивала Матрону и издевалась над ней. Однажды, узнав, что рабыня была в церкви, хозяйка после избиения оставила ее на четыре дня без воды и еды. Но вернувшись в помещение, где покинула Матрону, Павтила нашла ее освобожденной от уз, Матрона молилась. Тогда хозяйка жестоко избила рабыню толстыми палками и заперла на ночь, в течение которой Матрона умерла. Тело мученицы по распоряжению Павтилы сбросили в море. Однако христиане нашли его и с честью похоронили. А вот Павтила не надолго пережила свою рабыню. На том самом месте, где тело Матроны сбросили со стены, оступилась и Павтила. Она упала и разбилась насмерть.

Народные приметы

Иней и туман с утра – к урожаю.

Ясный день предсказывает ягодный год.

Теплый день – к жаркому лету.

Что нельзя делать 9 апреля

Нельзя физически работать: на огороде и дома. Запрещено все, включая уборку, стирку и даже рукоделие.

Нельзя ссориться и ругаться, злословить.