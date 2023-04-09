Сьогодні 9 квітня: яке свято та день в історії

За православним календарем сьогодні – Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя. 9 квітня 1919 року в Києві розпочалося Куренівське повстання проти більшовиків, а 2015 року в Україні ухвалили закони про декомунізацію.

Свята та пам’ятні дати 9 квітня

9 квітня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі сьогодні – День антикваріату

9 квітня в історії

9 квітня 1919 року в Києві розпочалося Куренівське повстання проти нещодавно встановленої “влади рад”. Київ більшовицька армія захопила за два місяці до того. Війська Директорії УНР відступили зі столиці, але війна тривала. Більшовики в Києві за короткий проміжок часу встигли налаштувати проти себе свою “цільову аудиторію” – селян та робітників. Народ був відверто незадоволений політикою “воєнного комунізму” та діяльністю ревкомів та продзагонів. Невдоволені отримали підтримку озброєних повстанців. Зокрема, в Чорнобильському повіті діяв загін отамана Ілька Струка, який зібрав тисячі козаків. Це військо іменувало себе Першою повстанською армією УНР. Окрім військ Струка, до Куренівського повстання приєдналися загони отамана Зеленого (Данила Терпила) та Овсія Гончара. Усі вони разом на короткий час змогли взяти під контроль значну частину Києва. Але, звісно, ​​утримати столицю, діючи проти регулярних військ, не зуміли. Повстання захлинулося вже 11 квітня. При цьому заворушення в тилу відтягли збройні формування більшовиків з фронту та допомогли армії УНР. Надалі повстанці довгий час не давали більшовикам налагодити свою діяльність у Києві та передмістях, зокрема, заважаючи продзагонам та блокуючи дороги та мости через Дніпро.

9 квітня 1930 року відбулася перша публічна демонстрація роботи відеофону.

Зв’язок був між офісами компаній Bell Laboratories та AT&T у Нью-Йорку. При цьому співрозмовники могли не лише чути, а й бачити один одного.

9 квітня 1963 року Вінстон Черчилль, колишній прем’єр-міністр Великої Британії, став першим Почесним громадянином США.

Саме звання було засноване того ж року. Надають його Сенат та Палата представників іноземним громадянам за виняткові заслуги перед США. Прокламацію про присвоєння звання Черчиллю 9 квітня 1963 року виголосив президент США Джон Кеннеді. Він також на спеціальній церемонії презентував унікальний паспорт Почесного громадянина США, виготовлений спеціально для Черчилля. Отримати цей документ особисто Черчилль не зміг – через хворобу він стежив за церемонією зі свого будинку в Лондоні, по телевізору. Документи з рук Кеннеді отримав син Черчилля Рендольф.

Насправді в Штатах дуже прискіпливо та відповідально ставляться до присвоєння звання Почесного громадянина. За 60 років, що минули із заснування, його отримали всього вісім осіб. Шість із них – посмертно. Крім Черчілля, за життя Почесною громадянкою США стала лише мати Тереза.

9 квітня 1966 року у Ватикані ухвалили рішення скасувати Індекс заборонених книг. Цей список католицька церква формувала століттями, продовжуючи поповнювати й у 1900-ті роки. Під забороною для віруючих, зокрема, були твори Руссо, Бальзака, Вольтера, Золя, Декарта тощо.

9 квітня 2003 року Європарламент схвалив вступ до ЄС Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Словенії.

9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила пакет законів про декомунізацію.

До нього увійшли наступні закони: “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”; “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”; “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”; “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років”. Найочевиднішим для кожного громадянина наслідком прийняття цих законів стало подальше перейменування тисяч радянських топонімів по всій країні, а також знос пам’ятників радянським діячам, прибирання символіки режиму з будівель і споруд тощо. Зокрема, в процесі перейменували два обласні центри України: Дніпропетровськ на Дніпро, а Кіровоград – на Кропивницький. При цьому й досі періодично по Україні (й у Харківській області, зокрема) виявляють елементи радянської символіки та топоніми, що підпадають під дію законодавства про декомунізацію.

Церковне свято 9 квітня

9 квітня православні святкують Вхід Господній в Єрусалим або Вербну неділю. Також це день пам’яті мучениці Матрони Солунської.

Вхід Господній в Єрусалим – перехідне дванадесяте свято. Його відзначають завжди в останню неділю перед Великоднем. За шість днів до Великодня, після воскрешення Лазаря Ісус Христос зібрався йти до Єрусалиму на святкування. Його вхід в Єрусалим став пишним, адже супроводжував Ісуса великий натовп, люди брали пальмові гілки та кидали їх на дорогу, якою мав проїхати Христос, діти вітали Месію, його зустрічали як царя, який прийшов звільнити народ. Через вживання в цей день вайї (пальмових гілок), які в слов’янській традиції замінили на гілки верби, свято отримало другу назву – Вербна неділя.

Мучениця Матрона Солунська була рабинею юдейки Павтили, дружини одного із солунських воєначальників. Павтила примушувала Матрону звернутися до юдейства, але та сповідувала християнство та ходила до церкви. За це Павтила била Матрону та знущалася з неї. Якось, дізнавшись, що рабиня була в церкві, хазяйка після побиття залишила її на чотири дні зв’язаною без води та їжі. Але повернувшись у приміщення, де покинула Матрону, Павтила знайшла її звільненою від уз, Матрона молилася. Тоді хазяйка жорстоко побила рабиню товстими палицями й замкнула на ніч, протягом якої Матрона померла. Тіло мучениці за розпорядженням Павтили скинули в море. Проте християни знайшли його та з честю поховали. А ось Павтила не надовго пережила свою рабиню. На тому самому місці, де тіло Матрони скинули з муру, оступилася і Павтила. Вона впала та розбилася на смерть.

Народні прикмети

Іній і туман зранку – до врожаю.

Ясний день пророкує ягідний рік.

Теплий день – до спекотного літа.

Що не можна робити 9 квітня

Не можна фізично працювати: на городі та вдома. Заборонено все, включаючи прибирання, прання та навіть рукоділля.

Не можна сваритися та лаятися, лихословити.