Сегодня 9 апреля 2026: какой праздник и день в истории

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. В 1989-м войска СССР разогнали мирную демонстрацию в Тбилиси, что привело к многочисленным жертвам. В 1966-м в Ватикане приняли решение отменить Индекс запрещенных книг. В 1963-м Уинстон Черчилль стал первым Почетным гражданином США. В 1930-м состоялась первая публичная демонстрация работы видеофона. В 1919-м в Киеве началось Куреневское восстание против большевиков. В 1866-м героя Гражданской войны в США и будущего президента Улисса Гранта задержали полицейские… за превышение скорости. В 1454-м итальянские государства заключили Лодийский мир.

Праздники и памятные даты 9 апреля

9 апреля в мире – День антиквариата.

Также сегодня: День финского языка и Международный день ASMR (посвящен распространению информации об автономной сенсорной меридиональной реакции, помогающей снизить стресс и улучшить сон).

9 апреля в истории

9 апреля 1454 года итальянские государства заключили Лодийский мир. Подробнее.

9 апреля 1866 года героя Гражданской войны в США и будущего президента Улисса Гранта задержали полицейские… за превышение скорости. Нет, машины времени у Гранта не было. Лихачил он верхом и на конном экипаже – есть свидетельства о нескольких подобных инцидентах. Эта конкретная история и точная дата событий стали известны благодаря публикации в газете «National Intelligencer». Журналисты сообщили, что генерал-лейтенанта армии США остановили за опасную скорую езду в Вашингтоне на 14-й улице. Грант сначала предложил полицейским заплатить штраф, но вслед за тем «выразил сомнения в их полномочиях задерживать его и уехал». Впоследствии он все же признал ордер, предстал перед мировым судьей и уплатил штраф. В целом о любви генерала к быстрой езде верхом, можно сказать, слагали легенды. В том числе есть сомнительная версия, что проблемы с полицией у него были и во времена президентства.

«Существуют сообщения о трех арестах Улисса С. Гранта офицерами Департамента столичной полиции округа Колумбия. Все — за превышение скорости верхом на коне. Грант, приведший армию Союза к победе в Гражданской войне в Америке, был широко известен своим мастерством всадника. Первые два ареста произошли в 1866 году, когда Грант был командующим генералом; третий, как говорили, был в 1872 году, когда Грант занимал пост президента Соединенных Штатов. Хотя историческая достоверность этого случая сомнительна, третий является самым известным. Если бы он действительно произошел, это сделало бы Гранта единственным президентом США, арестованным во время пребывания в должности», — комментирует англоязычная Википедия.

9 апреля 1919 года в Киеве началось Куреневское восстание против недавно установленной «власти советов». Киев большевистская армия захватила за два месяца до этого. Подробнее.

9 апреля 1930 года состоялась первая публичная демонстрация работы видеофона. Связь установили между офисами компаний «Bell Laboratories» и «AT&T» в Нью-Йорке. При этом собеседники могли не только слышать, но видеть друг друга.

9 апреля 1963 года Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании, стал первым Почетным гражданином США. Для него создали уникальный паспорт Почетного гражданина США. Получить этот документ лично Черчилль не смог – из-за болезни он следил за церемонией из своего дома в Лондоне, по телевизору. Документы из рук Кеннеди получил сын Черчилля Рэндольф. Подробнее.

9 апреля 1966 года в Ватикане приняли решение отменить Индекс запрещенных книг.

9 апреля 1989 года произошли кровавые события в Тбилиси, которые сейчас называют Трагедией 9 апреля. В Грузии этот день провозглашен Днем национального единства и отмечается ежегодно. Подробнее.

9 апреля 2003 года Европарламент одобрил вступление в ЕС Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении.

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. Подробнее.

Церковный праздник 9 апреля

9 апреля – Великий четверг, Воспоминание Тайной вечери. Чтят память мученика Евпсихия. Подробнее.

Народные приметы

Если муравьи строят высокие муравейники, то лето будет холодным.

Если петухи поют до рассвета, скоро погода изменится.

Если зацвели одуванчики или появилась паутина, то больше морозов не будет.

Что нельзя делать 10 апреля

Нельзя обижаться, ссориться, злиться.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом (повседневными делами можно).

Нельзя праздновать, веселиться и нарушать пост.