Сегодня 9 апреля: какой праздник и день в истории

9 апреля 1454 года итальянские государства заключили Лодийский мир. В 1919-м в Киеве началось Куреневское восстание против большевиков. В 1930-м состоялась первая публичная демонстрация работы видеофона. В 1963-м Уинстон Черчилль стал первым Почетным гражданином США. В 1966-м в Ватикане приняли решение отменить Индекс запрещенных книг. В 1989-м войска СССР разогнали мирную демонстрацию в Тбилиси, что привело к многочисленным жертвам. В 2015-м Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации.

Праздники и памятные даты 9 апреля

9 апреля в мире – День антиквариата.

Также сегодня: День финского языка, Международный день ASMR, Международный день розового (отмечают во вторую среду апреля).

9 апреля в истории

9 апреля 1454 года итальянские государства заключили Лодийский мир. Документ подписали в Лоди (сейчас это провинция в регионе Ломбардия). Между собой, наконец, договорились непримиримые противники и конкуренты: Миланское герцогство, Неаполитанское королевство и Флорентийская республика. До того момента они упорно и кроваво пытались определить, кто главный в Северной Италии. Мирный договор установил равный статус для каждого, независимо от того, королевство ли это, герцогство, или город-государство. Также определили границу между миланскими и венецианскими территориями (ею стала река Адди). Примирение позволило странам — участницам бесконечных междоусобных войн в дальнейшем создать союз – Итальянскую лигу. От вражды они перешли к обязательствам взаимной военной помощи в случае, если на одну из стран совершат нападение. Правда, это благоденствие не было длительным – чуть меньше, чем через 30 лет, в 1482-м, Лодийский мир нарушили: началась война Венеции и войск Папы Римского против Милана.

9 апреля 1919 года в Киеве началось Куреневское восстание против недавно установленной «власти советов». Киев большевистская армия захватила за два месяца до этого. Подробнее.

9 апреля 1930 года состоялась первая публичная демонстрация работы видеофона. Связь установили между офисами компаний «Bell Laboratories» и «AT&T» в Нью-Йорке. При этом собеседники могли не только слышать, но видеть друг друга.

9 апреля 1963 года Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании, стал первым Почетным гражданином США. Подробнее.

9 апреля 1966 года в Ватикане приняли решение отменить Индекс запрещенных книг.

9 апреля 1989 года произошли кровавые события в Тбилиси, которые сейчас называют Трагедией 9 апреля. В Грузии этот день провозглашен Днем национального единства и отмечается ежегодно. Подробнее.

9 апреля 2003 года Европарламент одобрил вступление в ЕС Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении.

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. Подробнее.

Церковный праздник 9 апреля

9 апреля чтят память мученика Евпсихия. Подробнее.

Народные приметы

Если муравьи строят высокие муравейники, то лето будет холодным.

Если петухи поют до рассвета, скоро погода изменится.

Если зацвели одуванчики или появилась паутина, то больше морозов не будет.

Что нельзя делать 9 апреля

Нельзя загрязнять источники каким-либо образом – мусором или же стиркой грязных вещей в родниковой воде.

В этот день нельзя обрезать деревья.