Сегодня 5 марта: какой праздник и день в истории

5 марта 1616 года католическая церковь внесла книгу Николая Коперника «О вращении небесных сфер» в Индекс запрещенных книг. В 1827-м родился знаменитый украинский баснописец Леонид Глебов. В 1868-м запатентовали степлер. В 1933-м в Германии в условиях ограничения гражданских свобод прошли выборы, которые выиграли нацисты. В 1940-м руководство СССР приняло решение расстрелять более 21 тысячи польских военнопленных и польской интеллигенции. В 1946-м Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь. В 1950-м погиб главный командир УПА Роман Шухевич. В 1953-м умер Иосиф Сталин, что в Вашингтоне праздновали бесплатным борщом. В 2022-м россияне разрушили спорткомплекс «Унифехт» в Харькове.

Праздники и памятные даты 5 марта

5 марта – Всемирный день энергоэффективности.

Также сегодня: Европейский день геодезии и геоинформации, День борьбы с плохим обслуживанием, День рождения степлера, День исследования значения вашего имени (отмечают в среду первой полной недели марта).

5 марта в истории

5 марта 1616 года католическая церковь внесла книгу Николая Коперника «О вращении небесных сфер» в Индекс запрещенных книг. Это произошло спустя 73 года после первой публикации главного труда Коперника. Индекс запрещенных книг – это список, который постоянно дополняла специальная Священная конгрегация Индекса, признавая их еретическими или противоречащими морали. Те книги, которые вносили в список, католикам запрещалось читать и печатать. Индекс действовал с 1560 по 1966 год. Последний раз его обновили в 1948-м – это было 20-е издание, содержавшее 4000 названий запрещенных книг (что характерно, в этот список так и не добавили «Mein Kampf» Гитлера).

Что касается Коперника, то его труд стал первым в истории научным произведением, которое внесли в Индекс. До этого Церковь преследовала только альтернативные толкования религии и оккультистские произведения. Теория Коперника категорически не устроила Церковь тем, что противоречила Священному Писанию, нарушая все принятые представления о мироустройстве. Ведь именно в этой книге ученый описал гелиоцентрическую модель Вселенной. То есть утверждал то, что сейчас знают ученики младшей школы: Земля – не центр Вселенной, а лишь ее часть, и не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот – Земля и другие планеты вокруг Солнца. «О вращении небесных сфер» была написана на латыни и впервые вышла в 1543 году — в Нюрнберге, тиражом в 500 экземпляров.

«С публикацией он долгое время медлил, осознавая, что его модель внутренне противоречива. С одной стороны, он четко сформулировал мысль о том, что все небесные тела обладают способностью притягивать друг друга; с другой – использовал предположение Птолемея, что движение каждой из планет является определенной комбинацией нескольких круговых орбит и равномерных движений (планета движется по круговой орбите вокруг некой точки, а эта точка – вокруг Солнца равномерно и по круговой орбите). Эти представления опроверг в 1609 году Иоганн Кеплер, установив, что планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, а значит – неравномерно», — пишет Энциклопедия современной Украины.

Конечно, представления Коперника были далеки от современных. В его модели Вселенная ограничена Солнечной системой. Солнце – в центре, а вокруг – восемь сфер.

Причем внешняя – это неподвижные звезды. Все остальные сферы несут по одной планете, а также — Луну, которую автор планетой не считал. Коперник обозначил такой порядок планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн. Ученый смог даже рассчитать приблизительные расстояния от Солнца до известных небесных тел. И результаты его вычислений радикально не отличаются от современных данных.

Несмотря на сопротивление Церкви гелиоцентрической модели Вселенной, теория Коперника оказала большое влияние на дальнейшие исследования. Его идеи в дальнейшем развивали и продолжали Джордано Бруно, Галилей, Кеплер и Ньютон. Книгу Коперника Церковь довольно быстро разрешила читать и издавать, но только после внесения существенных цензурных исправлений. Нецензурированную версию исключили из Индекса только в 1758 году.

5 марта 1827 года родился знаменитый украинский баснописец Леонид Глебов. Подробнее.

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5 марта 1933 года в Германии состоялись парламентские выборы, которым предшествовал поджог Рейхстага и ограничение гражданских свобод, введенное указом президента Гинденбурга «О защите народа и государства». Подробнее.

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5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь. Ее традиционно считают отправной точкой Холодной войны. Подробнее.

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5 марта 1953 года после кровоизлияния в мозг, которое произошло еще 1 марта, умер Иосиф Сталин. Это событие решил оригинально отметить владелец ресторана «1203» в Вашингтоне. Фото витрины заведения с рекламой «Бесплатный борщ в честь празднования смерти Сталина» облетели весь мир. Подробнее.

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Церковный праздник 5 марта

5 марта чтят память Конона Исаврийского. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 марта ясно, то летом не будет града.

Если в лесу начали цвести первоцветы, то можно пахать.

Если в этот день гром – можно сажать молодые деревья в саду.

Что нельзя делать 5 марта

Нельзя конфликтовать.

Нельзя ходить в гости.

Нельзя делать большие покупки.