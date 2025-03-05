Сьогодні 5 березня: яке свято та день в історії

5 березня 1616 року католицька церква внесла книгу Миколая Коперника “Про обертання небесних сфер” до Індексу заборонених книг. У 1827-му народився знаменитий український байкар Леонід Глібов. У 1868-му запатентували степлер. У 1933-му в Німеччині в умовах обмеження громадянських свобод пройшли вибори, які виграли нацисти. У 1940-му керівництво СРСР прийняло рішення розстріляти понад 21 тисячу польських військовополонених та польської інтелігенції. У 1946-му Вінстон Черчилль виголосив Фултонську промову. У 1950-му загинув головний командир УПА Роман Шухевич. У 1953-му помер Йосип Сталін, що у Вашингтоні відсвяткували безплатним борщем. У 2022-му росіяни зруйнували спорткомплекс “Уніфехт” у Харкові.

Свята та пам’ятні дати 5 березня

5 березня – Всесвітній день енергоефективності.

Також сьогодні: Європейський день геодезії та геоінформації, День боротьби з поганим обслуговуванням, День народження степлера, День дослідження значення вашого імені (відзначають у середу першого повного тижня березня).

5 березня в історії

5 березня 1616 року католицька церква внесла книгу Миколая Коперника “Про обертання небесних сфер” до Індексу заборонених книг. Це сталося через 73 роки після першої публікації головної праці Коперника. Індекс заборонених книг – це список, який постійно доповнювала спеціальна Священна конгрегація Індексу, визнаючи їх єретичними чи такими, що суперечать моралі. Ті книги, які вносили до списку, католикам заборонялося читати та друкувати. Індекс діяв із 1560 по 1966 рік. Востаннє його оновили у 1948-му – це було 20-те видання, що містило 4000 назв заборонених книг (що характерно, до цього списку так і не додали “Mein Kampf” Гітлера).

Щодо Коперника, то його праця стала першим в історії науковим твором, який внесли до Індексу. До цього Церква переслідувала лише альтернативні тлумачення релігії та окультистські твори. Теорія Коперника категорично не влаштувала Церкву тим, що суперечила Святому Письму, порушуючи усі прийняті уявлення про світоустрій. Адже саме в цій книзі вчений описав геліоцентричну модель Всесвіту. Тобто стверджував те, що зараз знають учні молодшої школи: Земля – не центр Всесвіту, а лише її частина, і не Сонце обертається навколо Землі, а навпаки – Земля та інші планети навколо Сонця. “Про обертання небесних сфер” була написана латиною і вперше вийшла в 1543 році – в Нюрнберзі, тиражем в 500 примірників.

“З публікацією він тривалий час зволікав, усвідомлюючи, що його модель є внутрішньо суперечливою: з одного боку, він чітко сформулював думку про те, що всі небесні тіла мають здатність притягувати одне одного; з іншого – використав припущення Птолемея, що рух кожної з планет є певною комбінацією кількох колових орбіт і рівномірних рухів (планета рухається по коловій орбіті навколо фіктивної точки, а вже ця точка – навколо Сонця рівномірно і по коловій орбіті). Ці уявлення спростував у 1609 році Й. Кеплер, встановивши, що планети рухаються навколо Сонця по еліптичних орбітах, а отже, – нерівномірно”, — пише Енциклопедія сучасної України.

Звісно, ​​уявлення Коперника були далекі від сучасних. У його моделі Всесвіт обмежений Сонячною системою. Сонце – в центрі, а довкола – вісім сфер.

Причому зовнішня – це нерухомі зірки. Усі інші сфери несуть по одній планеті, а також Місяць, який автор планетою не вважав. Коперник окреслив такий порядок планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Вчений зміг навіть розрахувати приблизну відстань від Сонця до відомих небесних тіл. І результати його обчислень радикально не відрізняються від сучасних даних.

Попри опір Церкви геліоцентричній моделі Всесвіту, теорія Коперника дуже вплинула на подальші дослідження. Його ідеї надалі розвивали та продовжували Джордано Бруно, Галілей, Кеплер та Ньютон. Книгу Коперника Церква досить швидко дозволила читати та видавати, але лише після внесення суттєвих цензурних виправлень. Нецензуровану версію виключили з Індексу лише в 1758 році.

5 березня 1827 року народився знаменитий український байкар Леонід Глібов. Докладніше.

5 березня 1868 року у Великій Британії запатентували степлер. Детальніше.

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5 березня 1940 року політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення розстріляти понад 21 тисячу польських військовополонених та польської інтелігенції. Докладніше.

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5 березня 1950 року загинув головний командир УПА Роман Шухевич. Докладніше.

5 березня 1953 року після крововиливу в мозок, який стався ще 1 березня, помер Йосип Сталін. Цю подію вирішив оригінально відзначити власник ресторану “1203” у Вашингтоні. Фото вітрини закладу з рекламою “Безплатний борщ на честь святкування смерті Сталіна” облетіли увесь світ. Докладніше.

5 березня 2022 року росіяни зруйнували спорткомплекс “Уніфехт” у Харкові, де тренувалися олімпійські чемпіони з фехтування. Докладніше.

Церковне свято 5 березня

5 березня вшановують пам’ять Конона Ісаврійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 5 березня ясно, то влітку не буде граду.

Якщо в лісі почали квітнути первоцвіти, то можна орати.

Якщо в цей день грім – можна садити молоді дерева в саду.

Що не можна робити 5 березня

Не можна конфліктувати.

Не можна ходити в гості.

Не можна робити великі покупки.