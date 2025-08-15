ЗСУ вдарили по Олі в РФ: як це пов’язано з Іраном та “Шахедами”

Про атаку ЗСУ на морський порт “Оля” в Астраханській області, розповіли у Генштабі.

“У межах зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту “Оля” (Астраханська область рф)“, – передає ГШ.

Цей об’єкт, акцентували у повідомленні, ворог використовує як важливий логістичний пункт постачання військових товарів з Ірану.

“За наявною інформацією, було уражено судно “Порт Оля 4”, завантажене комплектуючими до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану”, – зазначили у Генштабі.

Подробиці враження ще уточнюються.