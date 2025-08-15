Live
ВСУ ударили по Оле в РФ: как это связано с Ираном и «Шахедами»

Украина 09:35   15.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ ударили по Оле в РФ: как это связано с Ираном и «Шахедами» Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Об атаке ВСУ на морской порт «Оля» в Астраханской области, рассказали в Генштабе. 

«В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, произвели огненное поражение морского порта «Оля» (Астраханская область РФ)», – передает ГШ.

Этот объект, акцентировали в сообщении, враг использует в качестве важного логистического пункта поставки военных товаров из Ирана.

«По имеющейся информации, было поражено судно «Порт Оля 4», которое было загружено комплектующими в БпЛА типа «Shahed» и боеприпасами из Ирана», – отметили в Генштабе.

Подробности поражения еще уточняются.

Боев на севере Харьковщины было меньше – подробности Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
