ВСУ ударили по Оле в РФ: как это связано с Ираном и «Шахедами»
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Об атаке ВСУ на морской порт «Оля» в Астраханской области, рассказали в Генштабе.
«В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, произвели огненное поражение морского порта «Оля» (Астраханская область РФ)», – передает ГШ.
Этот объект, акцентировали в сообщении, враг использует в качестве важного логистического пункта поставки военных товаров из Ирана.
«По имеющейся информации, было поражено судно «Порт Оля 4», которое было загружено комплектующими в БпЛА типа «Shahed» и боеприпасами из Ирана», – отметили в Генштабе.
Подробности поражения еще уточняются.
15 августа 2025 в 09:54
