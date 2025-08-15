ВСУ ударили по Оле в РФ: как это связано с Ираном и «Шахедами»

Об атаке ВСУ на морской порт «Оля» в Астраханской области, рассказали в Генштабе.

«В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, произвели огненное поражение морского порта «Оля» (Астраханская область РФ)», – передает ГШ.

Этот объект, акцентировали в сообщении, враг использует в качестве важного логистического пункта поставки военных товаров из Ирана.

«По имеющейся информации, было поражено судно «Порт Оля 4», которое было загружено комплектующими в БпЛА типа «Shahed» и боеприпасами из Ирана», – отметили в Генштабе.

Подробности поражения еще уточняются.