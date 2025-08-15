Live
Уничтожили лесопилку, повреждены дома и энергосети – удар по Лютовке (фото)

Происшествия 11:25   15.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Уничтожили лесопилку, повреждены дома и энергосети – удар по Лютовке (фото) Фото: Олександр Коваленко

О том, что россияне ударили по Лютовке Золочевской громады, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Россияне обстреляли Золочевскую громаду
Фото: Олександр Коваленко

«Прилет» зафиксировали 15 августа в 01:05.

Россияне обстреляли Золочевскую громаду
Фото: Олександр Коваленко

Оккупанты выпустили по селу БпЛА неустановленого типа.

Россияне обстреляли Золочевскую громаду
Фото: Олександр Коваленко

«В результате попаданий уничтожено лесопильное помещение местного сельхозпредприятия, повреждены три двухквартирных дома и энергосети», – уточнил Коваленко.

Россияне обстреляли Золочевскую громаду
Фото: Олександр Коваленко

Погибших и раненных из-за атаки нет, добавил начальник поселковой военной администрации.

ВСУ ударили по Оле в РФ: как это связано с Ираном и «Шахедами»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
