Уничтожили лесопилку, повреждены дома и энергосети – удар по Лютовке (фото)
Фото: Олександр Коваленко
О том, что россияне ударили по Лютовке Золочевской громады, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
«Прилет» зафиксировали 15 августа в 01:05.
Оккупанты выпустили по селу БпЛА неустановленого типа.
«В результате попаданий уничтожено лесопильное помещение местного сельхозпредприятия, повреждены три двухквартирных дома и энергосети», – уточнил Коваленко.
Погибших и раненных из-за атаки нет, добавил начальник поселковой военной администрации.
