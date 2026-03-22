Где на Харьковщине накануне шли бои: войска РФ штурмовали 13 раз
Тринадцать штурмов военных РФ зафиксировал за минувшие сутки в Харьковской области Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне восемь раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Старица, Охримовка и Синельниково.
На Купянском направлении противник пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Песчаное, Глушковка.
Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 940 человек. Также россияне потеряли три танка, одну боевую бронированную машину, 30 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 1885 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной и две единицы специальной техники.
Как сообщал в сводке за 21 марта американский Институт изучения войны (ISW), украинские войска недавно продвинулись к югу от села Песчаное на Купянском направлении.
• Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 08:27;