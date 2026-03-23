Що горіло на Харківщині після ударів БпЛА, розповіли у ДСНС
Протягом минулої доби на Харківщині вирували 17 пожеж. Чотири з них розпочалися після російських обстрілів Куп’янського, Лозівського та Чугуївського районів. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“22 березня російські війська атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів на території медичної установи. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Також пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих немає.”, – зазначили в ДСНС.
Після “прильоту” БпЛА по Чугуєву загорілася трава на площі 30 квадратних метрів, є постраждалий. А у Старому Салтові у Чугуївському районі внаслідок удару безпілотника палав гараж, пошкоджені п’ять будинків, авто, також постраждала жінка.
- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 07:48;