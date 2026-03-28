Смертельный пожар в Харькове: погибла женщина (фото)

Утром 28 марта в Харькове случился пожар в квартире двухэтажки в Новобаварском районе. О его трагических последствиях сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 09:21.

«На место происшествия немедленно прибыли три оперативных отделения ГСЧС. К моменту их прибытия в квартире на втором этаже горели домашние вещи на площади около 1 м кв. Во время тушения пожара в очаге возгорания спасатели обнаружили тело 84-летней женщины», — сообщили в ГСЧС.

Огонь потушили уже в 09:56. Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание электрообогревателя.

Напомним, 23 марта во время пожара в 16-этажке в Харькове из окна на 13 этаже выпрыгнула пожилая женщина. Она разбилась насмерть. Полиция предполагает, что это было самоубийство.