Смертельный пожар в Харькове: погибла женщина (фото)

Происшествия 12:22   28.03.2026
Оксана Горун
Утром 28 марта в Харькове случился пожар в квартире двухэтажки в Новобаварском районе. О его трагических последствиях сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 09:21.

«На место происшествия немедленно прибыли три оперативных отделения ГСЧС. К моменту их прибытия в квартире на втором этаже горели домашние вещи на площади около 1 м кв. Во время тушения пожара в очаге возгорания спасатели обнаружили тело 84-летней женщины», — сообщили в ГСЧС.

Огонь потушили уже в 09:56. Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание электрообогревателя.

Напомним, 23 марта во время пожара в 16-этажке в Харькове из окна на 13 этаже выпрыгнула пожилая женщина. Она разбилась насмерть. Полиция предполагает, что это было самоубийство.

