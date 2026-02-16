Жінка загинула внаслідок пожежі в Харкові: чому загорівся дім (фото)

Повідомлення про загоряння у приватному будинку в Основ’янському районі рятувальники отримали сьогодні, 16 лютого, о 06:20, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«На момент прибуття рятувальників всередині будинку горіли меблі на площі 5 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 60-річної жінки», – зазначили у ДСНС.

О 06:53 вогонь локалізували, о 07:51 – повністю загасили. Попередньо, кажуть рятувальники, причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, у ранковому зведенні ГУ ДСНС в Харківській області інформували, що внаслідок короткого замикання почалася пожежа в Холодногірському районі Харкова. Вогонь охопив 5 квадратних метрів – горіли домашні речі. З вогню вдалося рятувати чоловіка 1975 року народження.