Live

Жінка загинула внаслідок пожежі в Харкові: чому загорівся дім (фото)

Події 12:04   16.02.2026
Вікторія Яковенко
Жінка загинула внаслідок пожежі в Харкові: чому загорівся дім (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про загоряння у приватному будинку в Основ’янському районі рятувальники отримали сьогодні, 16 лютого, о 06:20, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«На момент прибуття рятувальників всередині будинку горіли меблі на площі 5 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 60-річної жінки», – зазначили у ДСНС.

О 06:53 вогонь локалізували, о 07:51 – повністю загасили. Попередньо, кажуть рятувальники, причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, у ранковому зведенні ГУ ДСНС в Харківській області інформували, що внаслідок короткого замикання почалася пожежа в Холодногірському районі Харкова. Вогонь охопив 5 квадратних метрів – горіли домашні речі. З вогню вдалося рятувати чоловіка 1975 року народження.

Читайте також: Вижити без світла і тепла: топ-3 приладів від фахівців із Харкова (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
16.02.2026, 20:19
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
16.02.2026, 17:30
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
16.02.2026, 16:43
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
16.02.2026, 16:15
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі
16.02.2026, 17:49
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
16.02.2026, 15:24

Новини за темою:

16.02.2026
Жінка загинула внаслідок пожежі в Харкові: чому загорівся дім (фото)
15.02.2026
«Швидка» злетіла зі слизької дороги в Харківській області (фото)
15.02.2026
Приватні доми та дачі на Харківщині продовжує підтоплювати через танення снігу
15.02.2026
Пожежі в Харкові: жінка загинула у власному помешканні, ще двох врятували
14.02.2026
Концерт до Дня закоханих, 5G у Харкові, підтоплення – підсумки 14 лютого


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жінка загинула внаслідок пожежі в Харкові: чому загорівся дім (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2026 в 12:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про загоряння у приватному будинку в Основ’янському районі рятувальники отримали сьогодні, 16 лютого, о 06:20, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.".