Live

Чоловіка врятували з вогню в Холодногірському районі – ДСНС

Події 07:18   16.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чоловіка врятували з вогню в Холодногірському районі – ДСНС

Минулої доби в рятувальників було 54 оперативних виїздів. Із них дев’ять разів – на ліквідацію пожеж у регіоні, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області. 

Два загоряння почалися внаслідок російських обстрілів. Окупанти атакували Куп’янський та Харківський райони, зазначили рятувальники.

Крім того, внаслідок короткого замикання почалася пожежа в Холодногірському районі Харкова. На момент прибуття співробітників ДСНС вогонь охопив п’ять квадратних метрів – горіли домашні речі. З вогню вдалося рятувати чоловіка 1975 року народження.

“Протягом минулої доби рятувальники ДСНС та працівники місцевих пожежних команд 15 разів залучались для надання допомоги населенню з відкачування води у Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах області”, – зазначили у ДСНС.

Читайте також: Як відключатимуть світло в Харківській області 16 лютого – графік

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне за 16 лютого: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 16 лютого: як минула ніч
16.02.2026, 07:28
Сьогодні 16 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 лютого 2026: яке свято та день в історії
16.02.2026, 06:00
Як відключатимуть електроенергію в Харківській області 16 лютого – графік
Як відключатимуть електроенергію в Харківській області 16 лютого – графік
15.02.2026, 20:13
Шквали, дощ, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 16 лютого
Шквали, дощ, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 16 лютого
15.02.2026, 20:00
На утеплювачі під час відновлення дому в Харкові розбазарили 3 млн: аналіз ХАЦ
На утеплювачі під час відновлення дому в Харкові розбазарили 3 млн: аналіз ХАЦ
15.02.2026, 22:02
ДТП з трьома автівками на Полтавському Шляху в Харкові: загинула жінка (фото)
ДТП з трьома автівками на Полтавському Шляху в Харкові: загинула жінка (фото)
15.02.2026, 18:51

Новини за темою:

13.02.2026
За добу в Харкові двоє постраждалих через побутові пожежі – ДСНС
12.02.2026
У Барвінковому 13 постраждалих: РФ била по магазину (фото)
11.02.2026
Пожежі в Харкові та області: про причини та наслідки повідомили у ДСНС
10.02.2026
Вранці в Харкові сталася трагедія – у вогні загинула жінка
05.02.2026
ДСНС: понад два десятки пожеж було в регіоні за добу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чоловіка врятували з вогню в Холодногірському районі – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2026 в 07:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в рятувальників було 54 оперативних виїздів. Із них дев’ять разів – на ліквідацію пожеж у регіоні, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області. ".