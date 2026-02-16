Чоловіка врятували з вогню в Холодногірському районі – ДСНС
Минулої доби в рятувальників було 54 оперативних виїздів. Із них дев’ять разів – на ліквідацію пожеж у регіоні, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Два загоряння почалися внаслідок російських обстрілів. Окупанти атакували Куп’янський та Харківський райони, зазначили рятувальники.
Крім того, внаслідок короткого замикання почалася пожежа в Холодногірському районі Харкова. На момент прибуття співробітників ДСНС вогонь охопив п’ять квадратних метрів – горіли домашні речі. З вогню вдалося рятувати чоловіка 1975 року народження.
“Протягом минулої доби рятувальники ДСНС та працівники місцевих пожежних команд 15 разів залучались для надання допомоги населенню з відкачування води у Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах області”, – зазначили у ДСНС.
