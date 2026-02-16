Мужчину спасли из огня в Холодногорском районе – ГСЧС
За прошедшие сутки у спасателей было 54 оперативных выезда. Из них девять раз – на ликвидацию пожаров в регионе, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Два возгорания начались в результате российских обстрелов. Оккупанты атаковали Купянский и Харьковский районы, отметили спасатели.
Кроме того, в результате короткого замыкания начался пожар в Холодногорском районе Харькове. На момент прибытия сотрудников ГСЧС огонь охватил пять квадратных метров – горели домашние вещи. Из огня удалось спасати мужчину 1975 года рождения.
«За прошедшие сутки спасатели ГСЧС и работники местных пожарных команд 15 раз привлекались для оказания помощи населению по откачке воды в Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах области», – отметили в ГСЧС.
