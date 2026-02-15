Как будут отключать свет в Харьковской области 16 февраля – график
Опубликован график отключений света в Харьковской области на понедельник, 16 февраля.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1 01:00-07:30; 09:00-15:00; 18:30-24:00
1.2 01:00-07:30; 09:00-15:00; 18:30-22:00
2.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-22:00
2.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-22:00
3.1 01:00-04:30; 11:30-18:30
3.2 00:00-04:30; 11:30-18:30
4.1 00:00-04:30; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.2 00:00-01:00; 04:30-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-21:30; 22:30-24:00
5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-21:30; 22:30-24:00
6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-21:30; 22:30-24:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-21:30; 22:30-24:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Напомним, 12 февраля представитель АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко констатировал: в настоящее время регион получает очень ограниченный объем электроэнергии. Поэтому ее направляют сначала туда, где она больше всего нужна. А именно – на критическую инфраструктуру. Чтобы горожане были с водой и канализацией, работало метро и наземный электротранспорт. Также в первую очередь обеспечивают больницы, военные госпитали и Силы обороны. В результате жители Харькова и области остаются без света только по графику по 16,5 часа в сутки. Когда же добавляются аварийные отключения, этот период еще удлиняется.
Читайте также: Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, новости Харькова, электроснабжение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в Харьковской области 16 февраля – график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 февраля 2026 в 20:13;