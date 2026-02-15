Как будут отключать свет в Харьковской области 16 февраля – график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на понедельник, 16 февраля.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 01:00-07:30; 09:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 01:00-07:30; 09:00-15:00; 18:30-22:00

2.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-22:00

2.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-22:00

3.1 01:00-04:30; 11:30-18:30

3.2 00:00-04:30; 11:30-18:30

4.1 00:00-04:30; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 00:00-01:00; 04:30-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-21:30; 22:30-24:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-21:30; 22:30-24:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-21:30; 22:30-24:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-21:30; 22:30-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 12 февраля представитель АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко констатировал: в настоящее время регион получает очень ограниченный объем электроэнергии. Поэтому ее направляют сначала туда, где она больше всего нужна. А именно – на критическую инфраструктуру. Чтобы горожане были с водой и канализацией, работало метро и наземный электротранспорт. Также в первую очередь обеспечивают больницы, военные госпитали и Силы обороны. В результате жители Харькова и области остаются без света только по графику по 16,5 часа в сутки. Когда же добавляются аварийные отключения, этот период еще удлиняется.