Як відключатимуть електроенергію в Харківській області 16 лютого – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на понеділок, 16 лютого.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 01:00-07:30; 09:00–15:00; 18:30–24:00

1.2 01:00–07:30; 09:00–15:00; 18:30-22:00

2.1 01:00-04:30; 08:00–15:00; 18:30-22:00

2.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 18:30-22:00

3.1 01:00-04:30; 11:30-18:30

3.2 00:00-04:30; 11:30-18:30

4.1 00:00-04:30; 11:30–18:30; 22:00-24:00

4.2 00:00-01:00; 04:30–08:00; 11:30–18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00–21:30; 22:30-24:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00–21:30; 22:30-24:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00–21:30; 22:30-24:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00–21:30; 22:30-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 12 лютого представник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко констатував: наразі регіон отримує дуже обмежений обсяг електроенергії. Тож її спрямовують спершу туди, де вона найбільше потрібна. А саме – на критичну інфраструктуру. Щоб містяни були з водою та каналізацією, працювало метро та наземний електротранспорт. Також першочергово забезпечують лікарні, військові госпіталі та Сили оборони. У результаті мешканці Харкова та області залишаються без світла лише за графіком по 16,5 години на добу. Коли ж додаються аварійні відключення, цей період ще подовжується.