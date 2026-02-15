Live

Як відключатимуть електроенергію в Харківській області 16 лютого – графік

Суспільство 20:13   15.02.2026
Олена Нагорна
Як відключатимуть електроенергію в Харківській області 16 лютого – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на понеділок, 16 лютого.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 01:00-07:30; 09:00–15:00; 18:30–24:00
1.2 01:00–07:30; 09:00–15:00; 18:30-22:00
2.1 01:00-04:30; 08:00–15:00; 18:30-22:00
2.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 18:30-22:00
3.1 01:00-04:30; 11:30-18:30
3.2 00:00-04:30; 11:30-18:30
4.1 00:00-04:30; 11:30–18:30; 22:00-24:00
4.2 00:00-01:00; 04:30–08:00; 11:30–18:30; 22:00-24:00
5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00–21:30; 22:30-24:00
5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00–21:30; 22:30-24:00
6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00–21:30; 22:30-24:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00–21:30; 22:30-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 12 лютого представник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко констатував: наразі регіон отримує дуже обмежений обсяг електроенергії. Тож її спрямовують спершу туди, де вона найбільше потрібна. А саме – на критичну інфраструктуру. Щоб містяни були з водою та каналізацією, працювало метро та наземний електротранспорт. Також першочергово забезпечують лікарні, військові госпіталі та Сили оборони. У результаті мешканці Харкова та області залишаються без світла лише за графіком по 16,5 години на добу. Коли ж додаються аварійні відключення, цей період ще подовжується. 

Автор: Олена Нагорна
