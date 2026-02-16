Женщина погибла в результате пожара в Харькове: почему загорелся дом (фото)

Сообщения о возгорании в частном доме в Основянском районе спасатели получили сегодня, 16 февраля, в 06:20, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«На момент прибытия спасателей внутри дома горела мебель на площади 5 м кв. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 60-летней женщины», — отметили в ГСЧС.

В 06:53 огонь локализовали, в 07:51 — полностью потушили. Предварительно, говорят спасатели, причина пожара — короткое замыкание электросети.

Напомним, в утренней сводке ГУ ГСЧС в Харьковской области информировали, что в результате короткого замыкания начался пожар в Холодногорском районе Харькова. Огонь охватил 5 квадратных метров – горели домашние вещи. Из огня удалось спасать мужчину 1975 года рождения.