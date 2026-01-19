Двоє загиблих і четверо постраждалих у пожежах на Харківщині: ДСНС про причини
У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили, що пожеж внаслідок обстрілу протягом доби в регіоні не було.
Проте є двоє загиблих та четверо постраждалих внаслідок побутових пожеж. Так у селі Берека Лозівського району через порушення правил експлуатації пічного опалення у приватному будинку горіли стеля, підлога та меблі на площі 60 квадратних метрів. В результаті постраждали двоє людей – жінка 1988 року народження та дівчинка 2016 року народження.
“У селі Вертіївка Богодухівського району виникла пожежа в приватному будинку, в якому горіла стеля та перекриття на площі 30 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіла двох осіб (чоловіка та жінки, 1966 року народження)”, – пишуть рятувальники.
А у Київському районі Харкова спалахнув гараж на території гаражного кооперативу. Внаслідок займання постраждала одна людина.
“У м. Богодухів горів будинок баракового типу. Вогонь поширився на чотири квартири та частково – на дах ще трьох квартир. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів постраждав чоловік, 1955 року народження”, – додали у ДСНС.
