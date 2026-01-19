Live

Двоє загиблих і четверо постраждалих у пожежах на Харківщині: ДСНС про причини

Події 08:49   19.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих і четверо постраждалих у пожежах на Харківщині: ДСНС про причини

У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили, що пожеж внаслідок обстрілу протягом доби в регіоні не було. 

Проте є двоє загиблих та четверо постраждалих внаслідок побутових пожеж. Так у селі Берека Лозівського району через порушення правил експлуатації пічного опалення у приватному будинку горіли стеля, підлога та меблі на площі 60 квадратних метрів. В результаті постраждали двоє людей – жінка 1988 року народження та дівчинка 2016 року народження.

“У селі Вертіївка Богодухівського району виникла пожежа в приватному будинку, в якому горіла стеля та перекриття на площі 30 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіла двох осіб (чоловіка та жінки, 1966 року народження)”, – пишуть рятувальники.

А у Київському районі Харкова спалахнув гараж на території гаражного кооперативу. Внаслідок займання постраждала одна людина.

“У м. Богодухів горів будинок баракового типу. Вогонь поширився на чотири квартири та частково – на дах ще трьох квартир. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів постраждав чоловік, 1955 року народження”, – додали у ДСНС.

Читайте також: Аварійні відключення світла розпочалися у Харкові та області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
19.01.2026, 09:41
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
19.01.2026, 07:20
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
19.01.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 19 січня: загиблі в пожежах, відключення світла
Новини Харкова – головне 19 січня: загиблі в пожежах, відключення світла
19.01.2026, 08:53
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
19.01.2026, 08:20
Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
19.01.2026, 08:11

Новини за темою:

18.01.2026
Трагедія на Богодухівщині: у вогні загинув чоловік. Причину назвали у ДСНС
18.01.2026
Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі
17.01.2026
Під Харковом розібрали руїни терміналу “Нової пошти”: 148 тонн сміття
17.01.2026
Що вибухнуло в багатоповерхівці в Харкові – з’явилася версія поліції
17.01.2026
Вибух у багатоповерхівці в Харкові: завали розбирають 49 рятувальників (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє загиблих і четверо постраждалих у пожежах на Харківщині: ДСНС про причини», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 08:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили, що пожеж внаслідок обстрілу протягом доби в регіоні не було. ".