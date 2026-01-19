Live

Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області

Суспільство 08:20   19.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області Фото: АТ “Харківобленерго”

Вранці 19 січня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що в Харківській області ввели аварійні відключення світла.

Це необхідно для стабілізації ситуації в енергомережі, пояснили фахівці. Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо“, – додали енергетики.

Читайте також: В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
19.01.2026, 09:41
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
19.01.2026, 07:20
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
19.01.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 19 січня: загиблі в пожежах, відключення світла
Новини Харкова – головне 19 січня: загиблі в пожежах, відключення світла
19.01.2026, 08:53
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
19.01.2026, 08:20
Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
19.01.2026, 08:11

Новини за темою:

15.01.2026
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла
10.01.2026
У Харкові та області – аварійні відключення світла: причина
09.01.2026
У Харкові та області почалися аварійні відключення світла
08.01.2026
У Харкові й області – аварійні відключення світла, діють і погодинні графіки
06.01.2026
У Харкові та області почалися аварійні відключення світла


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 08:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 19 січня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що в Харківській області ввели аварійні відключення світла.".