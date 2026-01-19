Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області

Вранці 19 січня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що в Харківській області ввели аварійні відключення світла.

Це необхідно для стабілізації ситуації в енергомережі, пояснили фахівці. Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо“, – додали енергетики.