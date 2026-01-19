Live

Аварийные отключения света начались в Харькове и области

Общество 08:20   19.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Аварийные отключения света начались в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Утром 19 января в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харьковской области ввели аварийные отключения света.

Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосети, объяснили специалисты. При этом одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – добавили энергетики.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
