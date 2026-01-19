В облэнерго рассказали, когда сегодня на Харьковщине не будет света

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме, сложившейся из-за российских обстрелов, сегодня, 19 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 04:00-07:30; 11:00-18:00; 20:00-21:30

1.2 04:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-21:30

2.1 00:30-07:30; 08:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-24:00

2.2 04:00-07:30; 08:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-24:00

3.1 06:00-08:00; 08:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-08:00; 08:00-11:00; 14:30-20:00

4.1 08:00-11:00; 14:30-20:00

4.2 08:00-11:00; 14:30-20:00

5.1 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-20:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-20:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 10:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 16 января ситуацию в энергетике Украины признали чрезвычайной. О соответствующем решении сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особенно тяжелой признают ситуацию в Киеве. В Харьковской области из-за ударов 15 января также серьезно повреждено оборудование одного из крупных энергообъектов. Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил, что продолжительность отключений электричества может увеличиться до 6-8 часов в сутки. В то же время возможны и более длительные отключения – в случае, если применят аварийные графики.