Погода 21:20   18.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Морозы и гололед: прогноз погоды на понедельник

О том, какой будет погода на Харьковщине в понедельник, 19 января, рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. 

Так по области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах – гололед.

Температура воздуха ночью 14 — 19° мороза, днем ​​воздух прогреется до 6 — 11° мороза.

В Харькове Также будет облачно, осадков не прогнозируют. Ожидается гололед.

Температура воздуха ночью 15 – 17° мороза, днем термометр будет показывать ​​7 – 9° мороза.

Ветер северо-западный, 3 – 8 м/с.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
