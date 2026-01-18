Морозы и гололед: прогноз погоды на понедельник
О том, какой будет погода на Харьковщине в понедельник, 19 января, рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Так по области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах – гололед.
Температура воздуха ночью 14 — 19° мороза, днем воздух прогреется до 6 — 11° мороза.
В Харькове Также будет облачно, осадков не прогнозируют. Ожидается гололед.
Температура воздуха ночью 15 – 17° мороза, днем термометр будет показывать 7 – 9° мороза.
Ветер северо-западный, 3 – 8 м/с.
