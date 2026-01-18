Морози та ожеледиця: прогноз погоди на понеділок
Про те, якою буде погода на Харківщині в понеділок, 19 січня, розповіли в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Так, по області очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах – ожеледиця.
Температура повітря вночі буде 14 – 19° морозу, вдень повітря прогріється до 6 – 11° морозу.
У Харкові також буде хмарно, опадів синоптики не прогнозують. Очікується ожеледиця.
Температура повітря вночі 15 – 17° морозу, вдень термометр показуватиме 7 – 9° морозу.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
