Погода 21:20   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Морози та ожеледиця: прогноз погоди на понеділок

Про те, якою буде погода на Харківщині в понеділок, 19 січня, розповіли в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

Так, по області очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах – ожеледиця.

Температура повітря вночі буде 14 – 19° морозу, вдень повітря прогріється до 6 – 11° морозу.

У Харкові також буде хмарно, опадів синоптики не прогнозують. Очікується ожеледиця.

Температура повітря вночі 15 – 17° морозу, вдень термометр показуватиме 7 – 9° морозу.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
