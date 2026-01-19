Live

Двое погибших и четверо пострадавших в пожарах на Харьковщине: ГСЧС о причинах

Происшествия 08:49   19.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое погибших и четверо пострадавших в пожарах на Харьковщине: ГСЧС о причинах

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили, что пожаров в результате обстрелов в течение суток в регионе не было. 

Однако есть двое погибших и четверо пострадавших в результате бытовых пожаров. Так в селе Берека Лозовского района из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления в частном доме горели потолок, пол и мебель на площади 60 квадратных метров. В результате пострадали двое людей – женщина 1988 года рождения и девочка 2016 года рождения.

«В селе Вертиевка Богодуховского района возник пожар в частном доме, в котором горел потолок и перекрытие на площади 30 кв. На месте пожара обнаружены тела двух человек (мужа и женщины, 1966 года рождения)», – пишут спасатели.

А у в Киевском районе Харькова загорелся гараж на территории гаражного кооператива. В результате возгорания пострадал один человек.

«В г. Богодухов горел дом барачного типа. Огонь распространился на четыре квартиры и частично крышу еще трех квартир. Общая площадь пожара составила 300 кв. Пострадал мужчина, 1955 года рождения», – добавили в ГСЧС.

Читайте также: Аварийные отключения света начались в Харькове и области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
