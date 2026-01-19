Двое погибших и четверо пострадавших в пожарах на Харьковщине: ГСЧС о причинах
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили, что пожаров в результате обстрелов в течение суток в регионе не было.
Однако есть двое погибших и четверо пострадавших в результате бытовых пожаров. Так в селе Берека Лозовского района из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления в частном доме горели потолок, пол и мебель на площади 60 квадратных метров. В результате пострадали двое людей – женщина 1988 года рождения и девочка 2016 года рождения.
«В селе Вертиевка Богодуховского района возник пожар в частном доме, в котором горел потолок и перекрытие на площади 30 кв. На месте пожара обнаружены тела двух человек (мужа и женщины, 1966 года рождения)», – пишут спасатели.
А у в Киевском районе Харькова загорелся гараж на территории гаражного кооператива. В результате возгорания пострадал один человек.
«В г. Богодухов горел дом барачного типа. Огонь распространился на четыре квартиры и частично крышу еще трех квартир. Общая площадь пожара составила 300 кв. Пострадал мужчина, 1955 года рождения», – добавили в ГСЧС.
Читайте также: Аварийные отключения света начались в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Двое погибших и четверо пострадавших в пожарах на Харьковщине: ГСЧС о причинах», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 января 2026 в 08:49;