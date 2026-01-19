Нашли тюбинг: копы установили, как погибла женщина в Немышлянском районе
На месте происшествия около погибшей 70-летней женщины сотрудники ГУ Нацполиции в Харьковской области нашли тюбинг.
«По заключению судебно-медицинского эксперта, при первичном осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружено. Предварительно установлено, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки», – пишут копы.
Следователь внес ведомости в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 ККУ с пометкой «несчастный случай».
Напомним, 18 января около 14:00 сотрудники ГУ Нацполиции в Харьковской области получили сообщение о том, что в Немышлянском районе нашли женщину без признаков жизни. Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Женщина получила тяжелые травмы и умерла до приезда медиков. Ранее в соцсетях писали, что в районе Немышли обнаружили труп женщины. Очевидцы рассказали, что погибшая якобы каталась на тюбинге и слетела с него.
